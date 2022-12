Aeb ha approvato il Piano industriale fino al 2030

Aeb, società del gruppo A2A, ha approvato il Piano industriale del periodo 2023-2030. L’aggiornamento prevede un Margine operativo lordo (Ebitda) di 93 milioni di euro nell’ultimo anno, con una crescita annuale media del periodo pari al 4 per cento.

Piano industriale con 460 milioni di investimenti

Il totale degli investimenti contenuti nel Piano industriale supera i 460 milioni di euro, concentrandosi prevalentemente sulle reti e sulla generazione di energia solare fotovoltaica, che si inserisce nel perimetro dei business gestiti dal gruppo brianzolo. L’utile netto segnala una crescita media di oltre il 6 per cento, in linea con il margine operativo, e supporterà dividendi sino a 130 milioni di euro in arco piano.

Forte attenzione alla generazione di valore

Aeb con le sue controllate riconferma nel proprio Piano la forte attenzione alla generazione di valore per i territori di riferimento e alle politiche Esg: circa il 70 per cento degli investimenti, infatti, tiene in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance e due terzi dell’Ebitda supporterà attività e iniziative gestite nel territorio brianzolo.

La soddisfazione della presidente Bracchitta

«Aeb, nonostante il contesto di mercato particolarmente complesso e volatile, anche grazie anche alla sua configurazione di multiutility e alla progressiva interazione strategica e operativa con il Gruppo A2A, ha potuto confermare gli indirizzi e gli obiettivi del proprio Piano industriale - dichiara la presidente Loredana Bracchitta - Anche quest’anno, l’aggiornamento del Piano evidenzia e conferma la significativa generazione di valore per il territorio della Brianza, sempre più coniugata e integrata con obiettivi ambientali e sociali che costituiscono oramai valori imprescindibili della nostra governance al fine di raggiungere un successo sostenibile nel medio e lungo periodo a beneficio degli azionisti e di tutti gli stakeholder del territorio".