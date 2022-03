Agevolazioni su IMU e Tari e incentivi per le nuove imprese: rinnovato il Protocollo tra Assolombarda e comune di Seregno

Fiscalità locale

Permetterà di continuare la collaborazione a vantaggio del tessuto produttivo locale.

L’impatto dei tributi locali sulle attività produttive del territorio alla luce delle recenti normative, le possibili agevolazioni e posticipi delle scadenze di IMU e TARI e lo studio di forme di incentivazione per l’avvio di nuove imprese. Sono alcune delle tematiche al centro della collaborazione avviata tra Assolombarda e il Comune di Seregno grazie al Protocollo d’intesa sulla Fiscalità locale firmato nel 2019 e rinnovato oggi.

Attivati i tavoli di lavoro su regolamento TARI e su incentivi per nuove imprese

“I protocolli sulla fiscalità locale che Assolombarda ha stipulato con molte amministrazioni della provincia di Monza e Brianza - ha sottolineato Alessandro Scarabelli, Direttore generale di Assolombarda - sono alla base del dialogo e del confronto operativo su temi d’interesse per le nostre imprese. Il rinnovo di oggi con l’amministrazione comunale di Seregno è la dimostrazione che è stato intrapreso un percorso fattivo e operativo che ha l’obiettivo di supportare le imprese nel dialogo e nella relazione con le amministrazioni locali e di rendere più attrattivo il territorio incentivando l’insediamento di nuove imprese e generando sviluppo e occupazione”.

Rinnovato il Protocollo tra Assolombarda e comune di Seregno

L’accordo riafferma come la fiscalità locale sia una leva fondamentale ai fini del rilancio economico del territorio e sulla quale l’amministrazione comunale di Seregno e Assolombarda hanno attivato alcuni tavoli di lavoro. Un confronto costante e proattivo a vantaggio del tessuto economico del territorio. In particolare, sulla definizione di forme di incentivazione per l’avvio di nuove attività d’impresa che vogliono insediarsi nel comune di Seregno e la riqualificazione di quelle già esistenti.

Obiettivi

Il protocollo ha tra i suoi obiettivi la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali oltre all’implementazione dei sistemi di pagamento digitale e la promozione del territorio.

“La conferma di questo accordo con Assolombarda - ha affermato Alberto Rossi, Sindaco di Seregno - rappresenta e testimonia la qualità del rapporto di collaborazione che si è instaurato e la reciproca consapevolezza della opportunità di creare percorsi di condivisione tra le istituzioni e le rappresentanze delle attività produttive sul territorio, con la finalità di promuovere il più complessivo sviluppo della nostra comunità”.