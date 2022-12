Regione Lombardia ha diffuso la graduatoria dei progetti presentati sul bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" assegnando 163mila euro circa di finanziamento da distribuire tra i diversi comuni che compongono il distretto locale (Distretto del Commercio Corona del Parco): Villasanta,

Arcore, Biassono, Macherio e Vedano.

Al Distretto del Commercio Corona del Parco 163 mila euro dalla Regione

Il finanziamento copre parzialmente la cifra richiesta che era di 630mila euro circa a fronte di progetti per un valore complessivo di circa 3 milioni e mezzo, nei diversi comuni che compongono il distretto. I 630mila euro erano destinati per 400mila a opere, per 30mila a spesa corrente per 200mila ai bandi per finanziamenti diretti ai commercianti locali.

A cosa serviranno i fondi concessi

I fondi concessi saranno erogati in due anni (2023-2024), a consuntivo. Ecco le diverse voci:

72mila euro andranno al bando per finanziamenti diretti ai commercianti locali. Il bando sarà pubblicato nel 2023 e i fondi erogati nel 2024.

50mila euro saranno destinati alle opere di riqualificazione previste nei diversi comuni. A Villasanta in particolare (Comune capofila), andranno 14mila euro circa per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di piazza Martiri della Libertà. Tra gli interventi progettati, anche arredi urbani, totem turistici e altri particolari destinati a rafforzare l’omogeneità dell’aspetto urbano dei diversi comuni.

Tra le altre voci che compongono il totale assegnato di 163mila euro, ci sono:

15mila euro circa di spesa corrente

10.500 per la riqualificazione del centro storico a Biassono

15.300 per parcheggi a servizio del centro ad Arcore

"Riscontro positivo"

“Il progetto presentato dal Distretto del commercio con l’obiettivo di rafforzare l’identità del gruppo dei 5 comuni, ha ottenuto un positivo riscontro che ci consente di realizzare una parte delle opere e sostenere direttamente il commercio di vicinato al quale sono già stati erogati 100mila euro nel corso del 2021 - ha sottolineato Gabriella Garatti, assessore al Commercio. Una buona notizia per i negozianti del territorio che desiderano per il 2023 apportare miglioramenti alle loro attività. Il distretto si è già riunito per confrontarsi sull’esito di questo bando ed è previsto un ulteriore incontro nelle prime settimane di gennaio per attivare i progetti delle opere pubbliche e le procedure dei bandi aperti ai commercianti”.