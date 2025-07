Ultimi svluppi

Ieri l'incontro tra i vertici aziendali, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di AFOL, della Provincia e della Regione. Presente anche il sindaco di Arcore

Nella giornata di ieri, giovedì 24 luglio 2025, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), si è tenuto un importante incontro sul futuro del gruppo PEG Perego, azienda storica di Arcore.

Al Ministero il tavolo sul futuro della Peg Perego

Alla riunione erano presenti i vertici aziendali, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di AFOL, della Provincia di Monza e Brianza con il consigliere Cirillo, e della Regione Lombardia. Anche il Comune di Arcore ha preso parte al tavolo istituzionale, con la presenza del Sindaco Maurizio Bono.

L'obiettivo dell’incontro era comprendere il percorso industriale che l’azienda intende intraprendere e verificare ogni possibile forma di supporto, istituzionale e sociale, per affrontare un momento di grande difficoltà che impatta direttamente sul nostro tessuto produttivo e occupazionale.

La situazione illustrata da PEG Perego evidenzia un quadro complesso: lo stabilimento di Arcore occupa attualmente 244 persone (tra operai, impiegati/dirigenti), ma è in corso una procedura di licenziamento collettivo per 95 unità. Questo percorso segue un lungo periodo di contratti di solidarietà, legato al calo demografico, alla fortissima concorrenza internazionale – in particolare da parte dei produttori cinesi – e a un calo significativo del fatturato.

La volontà di avviare un progetto di rilancio

Nonostante le difficoltà, l’azienda ha manifestato la volontà di non abbandonare Arcore e di avviare un progetto di rilancio, attraverso una ristrutturazione necessaria per riequilibrare i costi e tornare competitiva. Sono stati già fatti passi concreti: dall'internalizzazione di tutte le lavorazioni esterne, al lancio di nuovi prodotti, inclusi quelli destinati a bambini con disabilità, fino a un rilancio della comunicazione sul valore del "made in Italy".

Durante l’incontro, sono state affrontate anche le distorsioni del mercato, come la concorrenza sleale di prodotti non soggetti alle stesse normative europee, venduti direttamente ai consumatori tramite piattaforme online, spesso privi di adeguate garanzie di sicurezza.

"Cambio di passo da parte dell'azienda"

"Come Sindaco di Arcore, posso affermare che l’incontro ha rappresentato un passaggio importante - ha affermato Maurizio Bono. Pur nella consapevolezza delle grandi criticità, ho potuto constatare un cambio di passo da parte dell’azienda, che ha illustrato con chiarezza le difficoltà, ma anche gli sforzi già compiuti e la disponibilità a lavorare con le istituzioni per individuare soluzioni percorribili".

Regione Lombardia ha proposto di riconvocare il tavolo a settembre presso la sede regionale coinvolgendo Provincia e Comune di Arcore, mentre il Ministero ha ribadito la disponibilità ad attivare ulteriori ammortizzatori sociali e misure di sostegno per favorire l’innovazione, contenere i costi e garantire il mantenimento della forza lavoro.

PEG Perego ha chiesto qualche giorno di riflessione e si è detta disponibile a riprendere il confronto dopo l’incontro che a brevissimo si terrà tra l’azienda e tutte le sigle sindacali.