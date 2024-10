All'assemblea dei lavoratori della Tenaris di Arcore anche il Segretario Generale della Fim Cisl

Nella giornata di ieri, giovedì 24 ottobre, il Segretario Generale della Fim CISL, Ferdinando Uliano, ha partecipato alle assemblee dei lavoratori della Tenaris di Arcore per illustrare la situazione della trattativa contrattuale per il rinnovo del contratto degli oltre 1,3 milioni metalmeccanici.

Le assemblee sono state anche l’occasione per analizzare insieme ai lavoratori siderurgici la situazione del settore, oggi fortemente esposto dalla concorrenza cinese e condizionato dal prezzo dell’energia.

“Abbiamo più volte ribadito al nostro Governo e al Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che se vogliamo mettere in sicurezza un settore strategico del nostro Paese è necessario affrontare la questione del costo dell’energia” ha spiegato il Segretario Generale. “Le aziende italiane, e sempre di più quelle energivore, hanno una differenza in termini di costo per l’energia con punte che arrivano al 30/40%. È un aspetto non più rinviabile. Un’importante necessità è quella di adottare forme di contrasto al dumping riscontrato sui prodotti cinesi, con un surplus produttivo mondiale in grado di aggredire mercati e produzioni come l’Europa con prezzi pressoché dimezzati. Se non vogliamo perdere una realtà strategica ed innescare un processo di impoverimento complessivo, bisogna predisporre un’azione sia come Paese che come Europa”.