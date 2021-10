Ecco l'Amazon di Seregno per gli acquisti on line

La novità

L'Amazon di Seregno per gli acquisti on line

E' on line e operativo il marketplace seregnostore.it, la piattaforma digitale realizzata dagli esercenti della rete d’impresa ViviSeregno. La novità è stata presentata dal presidente Maurizio Lissoni a Desio, nella sede della nuova associazione territoriale Confcommercio Alta Brianza, alla presenza del segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri e del segretario locale Simone Errico. In tanti l’hanno già ribattezzata l’Amazon di Seregno.

La soddisfazione di ViviSeregno

"Il futuro è già oggi, ma questa piattaforma digitale non è solo e-commerce, bensì un servizio offerto dal negozio fisico", ha spiegato Maurizio Lissoni, presidente di ViviSeregno che è il braccio operativo della Confcommercio locale. A disposizione dei clienti, al momento, ci sono diecimila prodotti divisi per categoria merceologica offerti da venti negozi. E' presente anche una sezione dedicata alle associazioni, alle quale è possibile fare una donazione.

Il plauso di Confcommercio

L'iniziativa di ViviSeregno in una città a forte vocazione commerciale è stata accolta con soddisfazione anche da Confcommercio. "La vendita on line non deve essere considerata una concorrenza sleale, ma un valore aggiunto delle attività commerciali e una integrazione fra la capacità imprenditoriale e le attività commerciali", ha commentato il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri. Il primo acquisto su seregnostore.it, in sede di presentazione, è stato effettuato dal sindaco, Alberto Rossi: per la cronaca due cappellini per i figli, un maschio e una femmina.

