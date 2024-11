"Il commercio tiene, ma bisogna puntare sugli eventi"

A Seregno il commercio "non è in crisi, ma non attraversa uno dei momenti più rosei in una situazione globale difficile". Per un rilancio occorre puntare sugli eventi per rendere più attrattivo il territorio e sull’e-commerce come strumento per aumentare le vendite. E' emerso nella recente Commissione consiliare Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro.

Una commissione sullo stato del commercio locale

Ospiti della commissione Simone Errico, segretario dell’Associazione Alta Brianza di Confcommercio e Maurizio Lissoni, presidente della rete d’impresa ViviSeregno, che hanno tracciato il quadro della situazione. Nella riunione a Palazzo Landriani è stata sottolineata l’importanza "di capire come portare a Seregno l’indotto milanese" dei grandi eventi, come le Olimpiadi 2026, nonché la riqualificazione dei parcheggi per agevolare l’accesso in città, che dispone di un centro commerciale naturale "che ci invidia la Brianza intera e non solo".

E-commerce da incentivare

Altri temi di confronto l'investimento sull'e-commerce, che va sviluppato come strumento per fare business, e il marketing territoriale per rafforzare il brand Seregno e rendere più attrattiva la città anche per chi non la frequenta abitualmente. I negozianti sono alle prese anche con il "caro affitti": "Ci sono attività che si sono spostate poco fuori Seregno con un risparmio dei due terzi di quello che pagavano prima", ha commentato l'assessore con delega al Commercio, Elena Galbiati.

Commercio e negozi sfitti

"Abbiamo il record, credo, di negozi chiusi o sfitti: come abbiamo aperto l’Agenzia per l’abitare, perché non pensare a un’Agenzia del commercio per provare a mediare con i proprietari?", la proposta avanzata dal commissario Luca Tommasi, capogruppo di Forza Italia. Per Susanna Ronchi di Cambia Seregno occorre "lo sviluppo dell’e-commerce e dei social a scopo promozionale", mentre Elisabetta Viganò (Lega) ha richiamato l'importanza di "cavalcare" appuntamenti popolari come Halloween per incentivare l'attività degli esercenti.

Sul Giornale di Seregno in edicola e in versione digitale il servizio integrale e un'intervista al segretario di Confcommercio Alta Brianza.