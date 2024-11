Beta Utensili replica: "Circostanze chiare e legalmente inoppugnabili"

"Beta Utensili si trova, suo malgrado, nella necessità di interrompere il rapporto di lavoro con la signora Tiziana Lazzaro".

La replica di Beta Utensili

La comunicazione data dalla storica azienda di Sovico di risolvere il rapporto di lavoro della delegata sindacale FIOM CGIL Tiziana Lazzaro, ha suscitato la reazione delle rappresentanze sindacali, che hanno organizzato un'assemblea in sciopero in azienda per domani, 14 novembre 2024 alle 10, con un presidio fuori dai cancelli della fabbrica in via Volta, 18 a Sovico a partire dalle ore 11.

In una nota l'azienda spiega che "nel mese di maggio di quest’anno, il medico del lavoro ha accertato inequivocabilmente la incompatibilità del giudizio medico con la mansione assegnata alla signora Lazzaro. Questa l'unica, inoppugnabile evidenza. Ciò ha determinato, come da leggi sul lavoro in vigore, l'esonero dalla prestazione lavorativa, con mantenimento del diritto a continuare a percepire quanto spettante. L’azienda si è anche immediatamente attivata per individuare una soluzione: in questi sette mesi è stata svolta un’attenta analisi delle posizioni lavorative compatibili con la situazione di idoneità, molto limitante, della signora Lazzaro, in ogni reparto dello stabilimento di Sovico".

Le valutazioni dell'azienda