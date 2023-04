Nella giornata di ieri, martedì 11 aprile, si sono svolte le assemblee sui tre turni dei lavoratori della Borgwarner Morse System Italy, azienda operante nel settore automotive che si trova ad Arcore.

Borgwarner Morse System Italy, i lavoratori approvano l'ipotesi di accordo sottoscritta dai sindacati

Con il 96,98% i lavoratori presenti all'assemblea hanno approvato l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU dopo due mesi di confronto, sette incontri e diverse assemblee di confronto con i lavoratori nel corso della trattativa.

Molti i punti di innovazione e miglioramento delle condizioni economiche e normative raggiunti dall'accordo. Accordo di cui la Fiom Cgil di Monza e Brianza e i delegati Rsu si dicono soddisfatti.

Conciliazione vita lavoro

Tra questi - fa sapere la Fiom Cgil - nel capitolo conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro oltre all'introduzione sperimentale dell'esonero al turno notturno per gli over 55 anni e ai permessi concessi per l'inserimento dei figli a scuola e per l'assistenza genitoriale, vi è l'impegno da parte aziendale, nel corso del triennio di vigenza dell'accordo integrativo, a conseguire la certificazione di parità di genere e la definizione da parte della commissione pari opportunità di un “indicatore di parità di genere” che misuri il raggiungimento degli obiettivi in materia.

Salute e sicurezza

Nel capitolo Salute e Sicurezza vi è l'estensione della sorveglianza sanitaria oculista prevista dalla legge per il solo personale video terminalista, anche alle attività produttive ed alle mansioni che richiedono un importante sforzo visivo per il loro svolgimento.

Premio di risultato

Nel capitolo elementi retributivi oltre il Premio di Risultato è stato introdotto un ulteriore incremento dell'indennità sul secondo turno ed un sistema di non assorbibilità dei nuovi aumenti di superminimo per merito erogati dall'azienda se trascorsi oltre 24 mesi dall'ultimo ricevuto.

Inoltre per attenuare l'impatto inflattivo sulle retribuzioni del 2023 si è concordato che l'aumento previsto dall'ultimo rinnovo contrattuale nazionale del 5 febbraio 2021 sarà erogato a tutti i lavoratori senza procedere a nessun assorbimento dei superminimi.