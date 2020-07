Desio: un bando per le piccole e medie imprese del territorio. A disposizione 100.000 euro. Domande entro il 21 settembre alle ore 12.

Bando per le piccole e medie imprese

E’ in arrivo a Desio un nuovo bando per sostenere il DUC – Distretto del Commercio – formato da micro, piccole e medie imprese del territorio ( settore commercio, turismo, artigianato e servizi locali) che sono state duramente colpite dal lockdown, subendo una rilevante contrazione economica.

Il Comune ha infatti ottenuto l’assegnazione di 100mila euro a beneficio delle imprese per permettere il loro rilancio con una serie di interventi mirati.

“Per sfruttare I fondi messi a disposizione da Regione Lombardia – spiega il Sindaco Roberto Corti – l’Amministrazione comunale si è subito attivata predisponendo un bando rivolto alle micro, piccole e medie imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi che permetta di far crescere e ampliare progetti di promozione e sviluppo economico delle realtà desiane, soprattutto dopo il difficile periodo dovuto al lockdown. Il rilancio delle attività locali è una delle nostre priorità e lo stiamo dimostrando con una serie di interventi mirati a supporto di tutte le attività che hanno sofferto oltre misura”.

Cosa può essere finanziato

Potrà essere finanziata l’apertura di nuove attività o il rilancio di attività esistenti, l’adattamento dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, l’adozione di nuove modalità di vendita quali vendita online e consegna a domicilio.

Caratteristiche dell’aiuto economico

Viene concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Il sostegno non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non può essere superiore all’importo delle spese in conto capitale. E’ di 10.000 euro l’importo massimo del contributo, indipendentemente dal valore complessivo dell’investimento.

Come richiedere il contributo