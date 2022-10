Aumentare l’attrattività degli investimenti produttivi di imprese e start up, promuovendo non solo il territorio ma anche un percorso di collaborazione in materia di tributi locali e tariffe. Questi i principali obiettivi del Protocollo di intesa tra Assolombarda e il Comune di Vimercate sulla fiscalità locale quale leva fondamentale per il rilancio economico del territorio e delle sue imprese. Lo stesso protocollo è stato firmato qualche giorno fa anche ad Agrate Brianza.

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa per rilanciare l’economia di Vimercate

L’accordo avrà la durata di tre anni e avvia la collaborazione tra Assolombarda e l’amministrazione comunale di Vimercate su alcune delle tematiche più strategiche del “fare impresa” come la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali, la digitalizzazione dei sistemi di pagamento e la promozione del territorio attraverso politiche di sostegno alle imprese. Il protocollo, infatti, prevede uno studio per la modulazione dei tributi locali a carattere patrimoniale (IMU e TASI) e degli oneri di urbanizzazione per le start up e per le aziende che investiranno con nuove attività economiche e con la riqualificazione di quelle già presenti sul territorio.

Parte anche un gruppo di lavoro

Per assicurare l’operatività dal Protocollo d’intesa verrà istituito un gruppo di lavoro congiunto con l’obiettivo di confronto e consultazione reciproca preliminarmente all’assunzione delle deliberazioni comunali sulle materie oggetto dell’intesa che interessino le imprese presenti nel comune.

Un protocollo per rendere più attrattivo il teritorio per le imprese

“Nell’attuale contesto economico, le nostre imprese hanno la necessità di essere supportate anche nella relazione con le amministrazioni locali - ha affermato Alessandro Scarabelli, Direttore generale di Assolombarda -. Un’attività che l’associazione svolge sul territorio a vantaggio delle imprese attraverso il monitoraggio della fiscalità locale e il costante e fattivo dialogo con i Comuni. Alla base di questa interlocuzione ci sono i Protocolli sulla fiscalità locale che hanno tra gli obiettivi quello di snellire e semplificare le procedure amministrative anche tramite l’incentivazione all’utilizzo di strumenti digitali. Un’attività per rendere maggiormente attrattivo il territorio per le nuove imprese e generare così sviluppo e occupazione”.

Prezioso strumento di analisi e confronto con un partner strategico