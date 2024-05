Proseguono a ritmo serrato le iniziative messe in campo dai sindacati territoriali della Cisl e della Cgil per scongiurare i 61 licenziamenti annunciati alla Flowserve di Mezzago qualche settimana fa.

Flowserve di Mezzago, continua la mobilitazione per scongiurare i 61 licenziamenti

La mobilitazione a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici impiegate nello stabilimento brinazolo è proseguita anche in questi giorni. Nel dettaglio le Organizzazioni Sindacali hanno inviato formale richiesta alla Direzione Generale Sviluppo Economico della regione Lombardia per approfondire gli argomenti già esposti nell'audizione di giovedì 2 maggio in IV commissione di regione Lombardia e ricercare soluzioni di prospettiva industriale a tutela dei livelli occupazionali e della presenza industriale della multinazionale a Mezzago.

"Siamo in attesa - spiegano i sindacati - della convocazione della Direzione Generale di regione Lombardia e vorremmo sapere dall'azienda, nell'incontro previsto in Confindustria a Monza per il 15 maggio, se anch'essa ha colto l'invito di regione Lombardia è si sta muovendo in questo senso per garantire un futuro al sito industriale di Mezzago. Abbiamo inoltre inviato una richiesta di incontro al Presidente della provincia di Monza e Brianza per proseguire il confronto e ricercare tutte le soluzioni utili alla salvaguardia dei posti di lavoro, invitandolo inoltre a portare a conoscenza del Consiglio Provinciale la grave vertenza occupazionale aperta dalla multinazionale FLOWSERVE sul nostro territorio e che coinvolge molti lavoratori e le loro famiglie residenti nei comuni di Monza e Brianza".

I sindacati sottolineano l'importanza dell'impegno da parte di tutti le istituzioni locali:

"E' importante un impegno diretto delle istituzioni locali a partire dal Presidente e dal sindaco di Mezzago, entrambi già attivi e presenti all'incontro in IV commissione di regione Lombardia e del Consiglio Provinciale nei confronti delle istituzioni regionali, delle forze politiche e dell'azienda affinché la vertenza si possa concludere con il mantenimento dei posti di lavoro e del presidio industriale di Flowserve a Mezzago"

Mercoledì 15 maggio - fanno sapere infine i sindacati - proseguirà il confronto sindacale con l'azienda e il 16 maggio le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori per aggiornali sullo stato della vertenza e sulle prossime iniziative.