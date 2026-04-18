IA e cyber security: il cambiamento che non si può ignorare

Lunedì sera l’evento promosso da AINM è gratuito e aperto a tutti gli imprenditori che non vogliono rimanere indietro

Comprendere il cambiamento per affrontarlo con consapevolezza, strumenti adeguati e una visione concreta del futuro. Nasce con questo obiettivo “Intelligenza artificiale e cyber security: il cambiamento che le imprese non possono più ignorare”, il nuovo evento in programma lunedì alle 17.30 all’auditorium Sanvito nella sede centrale Bcc Barlassina di via Cristoforo Colombo 1/3 promosso da Associazione Imprenditori Nord Milano (AINM), pensato per offrire alle imprese un’occasione di approfondimento e confronto su due temi ormai centrali per la competitività aziendale: l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e la crescente importanza della sicurezza informatica. Siamo difronte ad un cambiamento rapido, profondo e destinato a incidere in modo sempre più diretto sull’organizzazione del lavoro, sui processi aziendali, sulla produttività e sulla capacità delle imprese di restare competitive in un contesto economico in continua trasformazione.

Il supporto

Da oltre 26 anni, AINM affianca gli imprenditori del territorio, rappresentando un punto di riferimento per le aziende del Nord Milano e della Brianza e promuovendo occasioni di informazione, networking e aggiornamento sui temi che impattano maggiormente il tessuto economico locale. In un’area come quella di Monza e Brianza, caratterizzata da una forte presenza di piccole e medie imprese, manifattura specializzata, eccellenze imprenditoriali e filiere altamente dinamiche, accompagnare le aziende nella comprensione delle nuove tecnologie significa aiutarle a cogliere opportunità concrete di sviluppo, ma anche a difendersi dai nuovi rischi. Ed è proprio in questa direzione che si inserisce l’iniziativa: offrire agli imprenditori strumenti utili per capire cosa sta accadendo a livello globale, quali scenari si apriranno nei prossimi mesi e come prepararsi in modo efficace a una trasformazione che non riguarda soltanto l’innovazione, ma anche la protezione dei dati, dei sistemi e della continuità operativa delle imprese.

Ospite centrale dell’evento sarà il Professor Marco Camisani Calzolari, chiamato per offrire una lettura ampia e aggiornata del fenomeno, spiegando con un linguaggio chiaro ma rigoroso come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo modelli organizzativi, mercati e competenze. Accanto a lui interverranno autorevoli professionisti del settore cyber, che porteranno esperienze dirette, casi concreti e punti di vista complementari sui temi della sicurezza digitale: Andrea Angeletta, CISO di Aria S.p.A.; Mauro Palmigiani, Vice President di Commvault; Gianluca Spizzirri, Account Executive; e l’Head of IT Operations del Gruppo Zenit Srl.

L’obiettivo è di costruire un momento di confronto utile, concreto e accessibile, capace di parlare non solo agli addetti ai lavori ma a tutti gli imprenditori che sentono l’esigenza di comprendere meglio una trasformazione già in corso. Oggi, infatti, parlare di intelligenza artificiale non significa più discutere di scenari lontani o futuribili, ma affrontare decisioni che hanno ricadute immediate sulla gestione aziendale, sull’efficienza dei processi, sulla competitività e sulla sicurezza.

La presentazione

“Ho fortemente voluto questo evento – spiega Rocco Bronte, vicepresidente di Associazione Imprenditori Nord Milano – per dare a chi parteciperà la possibilità di acquisire informazioni concrete su come utilizzare l’intelligenza artificiale e, soprattutto, su come prepararsi a un cambiamento che nessuna impresa può permettersi di sottovalutare. Oggi non basta sapere che l’IA esiste: bisogna iniziare a capire come impatterà sul proprio lavoro, sulla propria organizzazione e sulle proprie scelte strategiche. Per rendere l’idea in modo semplice, è come se ci trovassimo tutti su un’enorme spiaggia sapendo che sta per arrivare uno tsunami: alcuni hanno già iniziato a camminare verso la montagna, con uno zaino pieno degli strumenti necessari per mettere in sicurezza il proprio futuro; altri, che purtroppo sono ancora la maggioranza, continuano a giocare a racchettoni pensando che ci sarà tempo più avanti. Ma quel tempo, in realtà, è già adesso. Un ringraziamento particolare va alla BCC di Barlassina, che ci ha messo a disposizione il suo bellissimo auditorium, e a Commvault, partner dell’iniziativa”.

Con questa iniziativa, AINM conferma la propria missione di essere non solo associazione di rappresentanza, ma anche soggetto attivo nell’accompagnare le imprese del territorio di Monza e Brianza di fronte alle grandi trasformazioni economiche, tecnologiche e organizzative. Creare consapevolezza, facilitare l’accesso a contenuti di qualità e favorire il dialogo tra imprenditori ed esperti significa oggi rafforzare la capacità del territorio di affrontare il cambiamento con maggiore preparazione e visione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli imprenditori. Per partecipare è possibile registrarsi attraverso il sito www.ainm.it, nella sezione Eventi