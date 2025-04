In Regione l'audizione sulla situazione della STMicroelectronics

Nella mattinata di oggi, giovedì 17 aprile, in IV Commissione Attività Produttive in Regione, si sono svolte le audizioni relative alla STMicroelectronics di Agrate Brianza che lo scorso 10 aprile ha presentato un nuovo Piano Industriale. Presenti le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori e il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi.

In Regione l'audizione in merito alla situazione della STMicroelectronics

“Il piano industriale della STMicroelectronics è insoddisfacente e penalizza soprattutto il sito di Agrate sia dal punto di vista degli investimenti che da quello occupazionale e questo per noi è inaccettabile - ha dichiarato Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia. Come Lega chiediamo che il sito di Agrate rimanga ad ogni costo e per questo serve un piano industriale concreto che guardi a un serio sviluppo della sede brianzola e mantenga i livelli occupazionali, senza disequilibri tra stabilimenti che penalizzino la Lombardia e la Brianza. La tutela dell’occupazione e la produzione, infatti, non deve riguardare solo la Sicilia o gli stabilimenti francesi ma anche la storica sede di Agrate e l’impegno, ad ogni livello, deve essere quello di mantenere sul nostro territorio un polo strategico, come quello dei semiconduttori, dove lavorano più di 5.300 persone tra produzione, ricerca, sviluppo e uffici e dove ci sono stati importanti investimenti pubblici anche da parte della stessa Regione. Ci uniamo alle richieste espresse chiaramente oggi dalle parti sindacali, mentre giudichiamo particolarmente negativa e irrispettosa l’assenza al tavolo di oggi da parte dei vertici aziendali”.

“Il 22 aprile – continua Corbetta - ci sarà l’incontro chiesto dall’assessore Guidesi con la dirigenza e l’assessore Tironi sulla crisi della STMicroelectronics. La Regione è in campo, ma la partita è nazionale e sovranazionale, per questo serve un forte impegno del Governo e del Ministro Urso in sede internazionale per scongiurare l’impoverimento della sede brianzola con inevitabili ricadute ed esuberi a catena negli altri stabilimenti dell’indotto. Ripeto che non possiamo accettare disequilibri tra poli produttivi a discapito della Lombardia”.

Dozio (FI): «Sono a rischio 1000 posti di lavoro ad Agrate, condivido la preoccupazione di lavoratori e sindacati»

«L’audizione richiesta da me in IV Commissione con i sindacati sulla crisi di St Microelectronics ha riconfermato le preoccupazioni occupazionali del sito di Agrate che condivido pienamente con i lavoratori». Parola del consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia a margine dell’incontro di giovedì mattina 17 aprile tenuto al Pirellone chiesto proprio dal consigliere.

"Il piano di investimenti della società italo-francese prevede un ridimensionamento della forza lavoro e non è pensabile che possano essere sacrificati 1000 dipendenti nel sito brianzolo - ha aggiunto l’azzurro vimercatese -.Stiamo parlando di un’azienda che conta nel solo sito Agratese di oltre 5300 lavoratori diretti e oltre 1000 a Cornaredo. Si tratta di un settore strategico per la produzione di semiconduttori e con la partecipazione dello Stato".

Durante il vertice è stato confermato un tavolo di confronto tra Regione, sindacati e la proprietà di St il prossimo 22 aprile alla presenza degli assessori Guido Guidesi e Simona Tironi.