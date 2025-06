La politica al fianco dei lavoratori della Peg Perego

Dopo la notizia dei possibili licenziamenti che potrebbero verificarsi in autunno alla Peg Perego di Arcore, arriva il sostegno bipartisan ai lavoratori da parte del mondo politico. Nelle ultime ore hanno espresso la loro vicinanza ai dipendenti sia la Lega che il Pd.

Per la Lega ha parlato il capogruppo in Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta:

“Sono vicino ai lavoratori della Peg Perego e alle loro famiglie per la terribile notizia dei possibili novanta licenziamenti che potrebbero verificarsi qusto autunno. Purtroppo, la storica azienda brianzola è in crisi da parecchi anni e i motivi, come noto, vanno ricercati soprattutto nella globalizzazione dannosa che ha portato alla concorrenza sleale della Cina e dell’Est asiatico, alle delocalizzazioni e l’invasione di prodotti a basso costo che hanno portato alla crisi o al fallimento di interi settori produttivi e occupazionali, ma anche alla crisi demografica e al conseguente calo della domanda.

In questo scenario Regione Lombardia è al lavoro con le parti sindacali e la proprietà per proseguire il confronto sul tavolo di concertazione attivato a livello regionale, questo per valutare gli strumenti a supporto dei lavoratori dell’azienda, così come già espresso nell’audizione in Commissione ‘Attività produttive’ svolta lo scorso ottobre.

A fronte delle nuove indiscrezioni provenienti dall’azienda, ho provveduto a segnalare l’aggravarsi della situazione agli assessori competenti e, come Lega, chiederò una nuova audizione in Commissione per un aggiornamento sulla crisi e per mettere in campo ogni azione possibile a tutela dei lavoratori e della produzione del sito di Arcore. Consapevole che, considerata l’importanza strategica dell’azienda, sia necessario anche il confronto con il Ministero”.