L'assessore regionale Rizzoli fa tappa a Meda

La sede di Afol Monza Brianza a Meda ha ospitato questa mattina, mercoledì 14 dicembre, la tappa del tour “Lavoro in Lombardia - valorizzazione del sistema lavoro e rilancio dei Centri per l’impiego” che l’Assessore regionale alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania De Nichilo Rizzoli sta tenendo in tutte le province lombarde.

Un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori accreditati al mercato del lavoro, enti di formazione, parti sociali e altri stakeholder, pianificato da Regione Lombardia per promuovere un sistema territoriale integrato che risponde a obiettivi e azioni di riforma previste dal programma GOL e dal PNRR, in tema di occupazione e lavoro per cittadini e imprese.

“Ci tengo a ringraziare l’Assessore regionale Rizzoli per aver scelto di venire a toccare con mano l’operatività che contraddistingue il nostro territorio, non solo a livello produttivo, ma anche in ambito formativo.” - con queste parole il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, ha aperto la mattinata e dato il benvenuto all’Assessore di Regione Lombardia.

"Stiamo facendo gioco di squadra"

“Partendo dalla necessità che le politiche per la formazione e il lavoro siano radicate nei contesti territoriali voglio sottolineare, anche in qualità di rappresentante delle Unione delle Province Lombarde, la nostra soddisfazione per la scelta fatta dalla Lombardia, che ha mantenuto in modo lungimirante (unica regione in Italia) in capo alle Province l’autonomia gestionale delle politiche per il lavoro. Stiamo facendo gioco di squadra tra istituzioni territoriali, parti sociali e operatori del privato accreditato, per l’attuazione delle politiche attive per il lavoro nazionali e regionali.

Constatare infine che, secondo la recente classifica pubblicata dal “Sole 24 Ore”, è il lavoro al femminile a portare Monza e la Brianza in cima al podio della “Qualità della vita delle donne”, fa ben sperare per il futuro.” - ha concluso Santambrogio.

Le parole dell'assessore regionale

Successivamente è intervenuta l'assessore Rizzoli:

“E’ Cruciale il ritorno al protagonismo delle province per l’attuazione del piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, una grande occasione per il rilancio del servizio pubblico e delle politiche attive del lavoro” - ha dichiarato.

Il "Palazzo del Lavoro": un punto d'eccellenza

Il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, Erminia Vittoria Zoppè, ha successivamente illustrato come le ingenti risorse del Piano di potenziamento dei Centri Per l’Impiego vengono utilizzate per rinforzare gli organici e riqualificare le sedi. Punto d’eccellenza la creazione del nuovo “Palazzo del lavoro” a Monza in cui confluiranno i servizi della Provincia e di Afol Monza e Brianza.

Il ruolo di Afol

“AFOL MB ha giocato, e giocherà sicuramente un ruolo strategico nella costruzione di un sistema di servizi efficace ed efficiente, volto a dare alle imprese, ai cittadini ed alle istituzioni, risposte in un campo di vitale importanza quale quello delle politiche per il lavoro, della promozione del capitale umano e del contrasto al rischio di esclusione sociale” - ha commentato Marcello Correra, Amministratore Unico di Afol Monza Brianza.

Barbara Riva, Direttore Generale di Afol Monza Brianza ha evidenziato come anche in questa nuova sfida del GOL, Afol Monza e Brianza stia mettendo a disposizione la sua esperienza e conoscenza del mondo del lavoro e della formazione per consolidare il modello di collaborazione tra pubblico e privato, promuovere ulteriormente la capillarità dei servizi e l’integrazione tra lavoro e formazione.

E le voci del territorio

A seguire le “voci del territorio”: parti sociali, partner di progetto, aziende, operatori accreditati al mercato del lavoro, che hanno voluto partecipare raccontando la loro esperienza.

La giornata si è infine conclusa con la visita dell’assessore regionale Melania De Nichilo Rizzoli all'Agenzia per il Lavoro "Adecco" di Meda e allo Sportello Lavoro di Desio.