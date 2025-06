Licenziamenti alla Peg Perego, presentata un'interrogazione in Senato

Sulla questione dei licenziamenti alla PEG Perego di Arcore è intervenuto in queste ore il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni che ha presentato una interrogazione al Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

"Le crisi aziendali colpiscono anche i marchi storici. E' il caso della Peg Perego di Arcore, storica azienda fondata nel 1949, produttrice di passeggini, giocattoli e articoli per la prima infanzia, che licenzia in Italia a causa dei dazi imposti sul mercato americano e dall'aumento della concorrenza cinese. 90 posti di lavoro a rischio su 236, una vera e propria sciagura per lavoratrici e lavoratori. Ancora una volta sono i lavoratori a pagare scelte sbagliate e mancate strategie dell'azienda. La Peg Perego, anziché investire in innovazione e diversificazione della produzione, sceglie la strada più facile aumentando le importazioni di prodotti cinesi per rimanere sul mercato sacrificando il lavoro e i lavoratori. Il 30 settembre termina l'ultima cassa integrazione e i lavoratori e le lavoratrici, se non si trova una soluzione prima, rischiano di restare a casa senza ammortizzatori sociali, nel silenzio del governo Meloni" - afferma il senatore di AVSD Magni sul caso dei 90 licenziamenti alla Peg Perego.

"I sindacati chiedono l'apertura di un tavolo per cercare soluzioni alternative ai licenziamenti - prosegue Magni -. Ai lavoratori e alle lavoratrici non servono promesse ma fatti, a iniziare da un piano industriale serio e veri investimenti per salvare la produzione e i posti di lavoro. Occorre evitare che parta la procedura di licenziamento collettivo che sarebbe un colpo durissimo per le famiglie e per il territorio, l'80% degli esuberi previsti sono donne over 45 che lavorano alla Peg Perego da oltre vent'anni. Chiediamo al ministro Urso di intervenire immediatamente per tutelare l'occupazione e la produzione in Italia, perché non è possibile che a pagare il prezzo delle crisi industriali siano sempre e solo i lavoratori che sono il motore del Paese".