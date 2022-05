"Mancato accordo sul premio di risultato", Fim e Fiom proclamano 4 ore di sciopero alla Rollon

Agitazione

Deciso anche il blocco degli straordinari per questo mese.

Sindacati preoccupati per il mancato accordo sul premio di risultato alla Rollon, società con siti a Vimercate e Arcore.

"Mancato accordo sul premio di risultato", Fim e Fiom proclamano 4 ore di sciopero

Secondo quanto riportato dalla Fim Cisl e dalla Fiom Cgil di Monza e Brianza nell'ultimo incontro con i vertici dell'azienda, che si è tenuto oggi, martedì 24 maggio, è stata registrata "una totale chiusura da parte della direzione aziendale sull’apertura di una vera trattativa sul premio di risultato e le parti normative".

Le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL Monza Brianza Lecco e FIOM-CGIL Brianza insieme all’RSU presenti all’interno dei due siti, hanno richiesto il rinnovo del Premio di risultato per la parte economica (con richiesta di portarlo a 1.800 euro) mentre per la parte normativa l’applicazione in azienda di quanto previsto dal CCNL applicato (Federmeccanica) per Inquadramento e smartworking.

"Si sono svolti quattro incontri - spiegano in una nota diffusa alla stampa Lorena Silvani della Cisl e Adriana Geppert della Cgil - in cui la direzione non ha iniziato la trattativa, ha solo riportato in modo unilaterale quello che è la loro proposta economica e normativa".

"Siamo di fronte ad una multinazionale che in tutti questi anni ha prodotto milioni di utili che in gran parte sono stati redistribuiti agli azionisti - si legge ancora nel comunicato congiunto - Ora è il tempo di ridistribuirli a chi la ricchezza la produce in azienda con il loro lavoro. Le RSU e le Organizzazioni Sindacali la trattativa la vogliono fare!"

"La netta chiusura da parte dell’azienda - concludono Lorena Silvani e Adriana Geppert - che, come tutte le multinazionali, tratta con la casa madre e non con chi rappresenta i lavoratori nel nostro paese è inaccettabile e pertanto si è deciso di mettere in campo un percorso di mobilitazione sindacale".

Come si svolgerà lo sciopero

Lo sciopero, spiegano le due sigle sindacali, è stato indetto per venerdì 27 maggio ed è relativo alle ultime 4 ore di lavoro (per il notturno 6X6: 18/24 le ultime 3 ore di venerdì 27/5, 24/6-6/13-13/20 le ultime 3 ore di sabato 28/5. Per i part-time lo sciopero è di due ore.

E' stato inoltre indetto uno sciopero degli straordinari per tutto il mese di maggio, sia infrasettimanali che festivi. Nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 maggio si terranno ulteriori assemblee con i lavoratori per decidere ulteriori iniziative di mobilitazione.

La società Rollon

ROLLON Group (Timken) è una società globale con attività rilevanti in Italia, Germania, Usa e Cina, divisioni di assemblaggio e logistica in India e filiali in Francia Russia e Uk. In Italia, Rollon è attiva sui territori di Vimercate e Arcore, con prossima apertura di un nuovo sito a Agrate, previsto a Giugno 2022, con un totale di più di 500 dipendenti.

A oggi i due siti presenti ricoprono una superficie di oltre 21 mila metri quadri, ove si concentrano le attività di sviluppo applicazioni, produzione, ricerca e sviluppo. prototipazione e vendita di guide lineari, guide telescopiche e attuatori. La Direzione ha presentato le prospettive per l’anno in corso di un 27% circa in più di fatturato sul 2021 che si è chiuso a 98milioni di euro ed un EBITDA previsto per il 2022 del 34,4%.

(foto archivio)