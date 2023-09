Network Contacts, sindacati soddisfatti dopo l'audizione in Regione

Soddisfatti i sindacati dopo l'audizione che si è tenuta ieri, giovedì 14 settembre presso la IV Commissione della Regione Lombardia (lavoro e attività produttive) sul caso Mediobanca/Network Contacts di Concorezzo.

"Abbiamo illustrato alla commissione la situazione e richiesto l'applicazione della clausola sociale con il mantenimento dell'occupazione, dei diritti e del salario delle lavoratrici e dei lavoratori" - hanno fatto sapere Cigl, Cisl e Uil in una nota congiunta.

"Abbiamo quindi raccolto da tutte le aziende subentranti, seppur con sfumature e rimandi a un successivo confronto, una generica disponibilità a farsi carico della continuità occupazionale del personale. Queste aperture, con l'eccezione di quella già raccolta in passato da Meglio Questo, costituiscono un totale cambio di rotta e di posizione da parte dei subentranti Covisian e Numero Blu rispetto all'incontro del 27 Luglio. Network Contacts ha quindi specificato che la clausola sociale dovrà riguardare il perimetro di 43 lavoratrici e lavoratori ancora occupati presso la sede di Concorezzo. La Regione ha quindi messo a disposizione gli strumenti tecnici e istituzionali per la buona risoluzione della crisi (anche in riferimento alla complessa situazione della sede) e abbiamo infine raccolto un supporto trasversale da parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione".

"Riteniamo che il cambio di posizione assunto dai subentranti - proseguono i sindacati - sia frutto di interlocuzioni con

la committenza: Mediobanca non era presente all'audizione ma ha inviato una memoria scritta a Regione Lombardia. Non siamo in possesso della lettera, che pure abbiamo richiesto di acquisire, ma da fonti politiche e interne al sindacato abbiamo appreso che Mediobanca avrebbe riferito di aver fatto tutto quanto previsto dalle normative di legge e di aver invitato le aziende subentranti a farsi carico della situazione".

"Manifestiamo quindi soddisfazione per l'andamento di questa audizione che consegna alle organizzazioni sindacali un tavolo di trattativa finalizzato a garantire la continuità occupazionale e salariale di tutto il personale interessato. Questo risultato, seppur parziale, è frutto della lotta promossa dai lavoratori per la difesa dei propri diritti e dei conseguenti riscontri mediatici e politici. Nel corso della prossima settimana promuoveremo l'incontro per provare a trovare una soluzione positiva alla vertenza".