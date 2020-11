Prorogata Tosap fino a fine anno e nuovi contributi a ristoro degli ambulanti che hanno già versato

Il Comune di Desio, dopo l’ulteriore esenzione prevista dal Governo con il Decreto Agosto, ha confermato l’assegnazione del contributo per il pagamento della Tosap alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili. Un provvedimento che va incontro soprattutto ai commercianti ambulanti, ai quali, in caso abbiano già versato l’imposta, sarà confermato ed erogato un contributo a ristoro.

Prorogata Tosap, il Comune “Siamo vicini ai commercianti”

“Siamo vicini ai commercianti, soprattutto agli ambulanti – commenta l’Assessore alle Attività produttive, Jenny Arienti – in questa fase drammatica, in cui le attività e gli spazi di agibilità in seguito ai provvedimenti restrittivi anti-Covid saranno ulteriormente ristretti. La misura si aggiunge a quanto disposto in precedenza per cercare di contenere l’impatto tremendo della pandemia sulla riduzione del fatturato dei commercianti. Abbiamo allo stesso tempo attivato contributi e affidato incarichi per rendere più attrattivo e competitivo il Distretto unico del commercio”.

“Il Governo ha provveduto a un parziale ristoro ai Comuni per il mancato incasso dei tributi – aggiunge il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Jennifer Moro. Il Comune di Desio con il Decreto Rilancio dell’estate scorsa, ha ricevuto 1,6 milioni che coprono in parte i 2,3 milioni che a fine anno mancheranno al nostro bilancio per la mancata riscossione di imposte comunali. Confidiamo che il riequilibrio venga confermato dal Governo e aumentato con la legge di stabilità del 2021”.

(immagine archivio)

