Provasi chiude il 2023 in crescita e si appresta a partecipare alla Milano Design Week

Un 2023 chiuso in crescita del 45% rispetto al 2022 e un 2024 che si è aperto con i migliori auspici e la partecipazione alla Milano Design Week che si terrà la prossima settimana.

Provasi chiude il 2023 in crescita

Provasi, azienda di Seregno fondata nei primi anni ‘70 e specializzata nel design e manifattura di mobili e complementi d’arredo nel 2023 ha realizzato ricavi pari a un fatturato consolidato di 13,1 milioni di euro con una crescita del 45% sul 2022, anno in cui si era attestato a 9 milioni, con un Ebitda che per il terzo anno consecutivo si attesta sui 2 milioni di euro.

Il risultato raggiunto nel 2023 - fa sapere l'azienda seregnese - è superiore a quello del 2018, l’ultimo anno prima della crisi aziendale, testimonianza di un percorso virtuoso intrapreso dall’azienda che sta consentendo di competere nei principali mercati mondiali. Oggi Provasi si configura sempre più come uno dei principali player nel segmento design di ispirazione classica in grado di rispondere sia alle esigenze dei clienti finali che alla nutrita rete di studi di architettura e dealer che in misura crescente si affidano al brand per portare avanti progetti new classic.

Infatti, come dichiara il CEO dell’azienda Alessandro Massa:

“La nostra ambizione è quella di diventare i primi referenti per qualunque progetto high end di ispirazione classica in ambito residenziale che dovesse presentarsi sul mercato.”

Un nuovo showroom

Inoltre alla fine del 2023 è stata finalizzata l’apertura del nuovo showroom monomarca a Dubai, permettendo al brand di seguire ancora più da vicino e in modo diretto i mercati del Medio Oriente, i cui primi risultati sono incoraggianti e positivi. I segnali raccolti nei differenti mercati mondiali in cui opera l’azienda, e in modo più importante in India e nel Far East, evidenziano un forte e crescente interesse per progetti in stile classico e neoclassico. Nel corso del 2024 Provasi vuole costruire le premesse per incrementare e aumentare la propria competitività anche nel segmento contract e hospitality nel quale la richiesta sta avendo un forte impulso a livello internazionale.

Il primo trimestre del 2024 vede costante la crescita dell’azienda con un fatturato superiore ai 4 milioni di euro e con un incremento di oltre il doppio al pari periodo dello scorso anno. Pur in un contesto difficile per il comparto legno arredo, il portafoglio ordinativi attuale oltre alle trattative in corso offre uno scenario

moderatamente ottimista nel quale è possibile proseguire il trend positivo che consentirà all’azienda di adempiere a tutti i propri obblighi e di proseguire nel percorso di risanamento e rilancio.x

Sarà presente alla Milano Design Week

Anche per quest’anno infine Provasi conferma la propria partecipazione alla Milano Design Week all’interno del quadrilatero milanese in via Borgonuovo 1, con il progetto “The Time”, il secondo capitolo della trilogia che definisce i punti cardine del pensiero del brand: un elogio al valore del tempo e all’eccellenza dell’artigianalità e del made-in-Italy, elementi essenziali che contraddistinguono l’azienda. Un allestimento inedito racconta il classicismo elegante di Provasi tra ispirazioni del passato e suggestioni del presente, un incontro tra antico e moderno nel quale creazioni intramontabili e sempre attuali diventano un tesoro prezioso da tramandare. Il tema THE TIME ha fatto scaturire anche il dialogo tra Provasi e Fabrizio Plessi, uno dei più rinomati artisti italiani, internazionalmente riconosciuti della video art, la cui ricerca da sempre pone al centro una riflessione profonda sul concetto di tempo.