Inaugurato il Good bakery al Cfp Pertini

Si chiama Good bakery il bar didattico inaugurato al Cfp Pertini di Seregno alla presenza delle più alte cariche civili e militari della Provincia.

Good bakery, taglio del nastro

Questa mattina, giovedì 11 aprile, è stato inaugurato Good bakery, l'impresa formativa del Cfp Pertini di Afol Monza e Brianza. La nuova attività, che nasce dal corso di panificazione e pasticceria con 55 alunni, affianca il laboratorio produttivo al punto vendita in un ampio spazio accanto al cortile del Centro di formazione professionale in via Monterosa.

Tante autorità al taglio del nastro

Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, il prefetto Patrizia Palmisani, il questore Salvatore Barilaro, il presidente della Provincia, Luca Santambrogio e il sindaco Alberto Rossi. Good bakery, che verrà aperto al pubblico, è curato dagli alunni - in particolare della classe quarta - coordinati dai docenti Emanuele Frigerio e Andrea Colombo. Il logo del locale è stato ideato da Chiara Rapisarda della prima classe indirizzo grafico del Cfp Terragni di Meda, mentre i cuscini sono stati confezionati da Viola Brivio del primo anno del corso di Tappezzeria della scuola medese.

Il progetto di Afol Monza e Brianza

Il progetto è stato illustrato da Marcello Correra, amministratore unico e Barbara Riva, direttrice di Afol Monza e Brianza. Le autorità presenti hanno posto l'accento sul progetto innovativo che consente di imparare un lavoro direttamente a scuola, come chiedono anche le aziende del territorio. Un'esperienza di istruzione e formazione che viene incontro alle esigenze dei giovani e un modo nuovo di socializzare.

"Si impara a fare impresa"

Nell'area adiacente al Good bakery inizieranno a breve i lavori per la nuova sede del Centro per l'impiego e per un nuovo centro di aggregazione . "Non è solo l'apertura di uno spazio, ma la formazione che diventa concreta - le parole di Correra - E' un progetto che ne innesca altri e nel laboratorio si impara a fare impresa. Quando le istituzioni vogliono raggiungere un obiettivo la strada è tracciata".