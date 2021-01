C’è anche il progetto del Distretto del Commercio del Centro Storico di Seregno tra i 121 finanziati da Regione Lombardia per la ricostruzione economica urbana. Lo ha deliberato nei giorni scorsi la Direzione Generale Sviluppo Economico di piazza Città di Lombardia, concedendo al progetto seregnese un contributo di 80 mila euro.

Seregno: un contributo di 80 mila euro per la ricostruzione economica urbana

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla sinergia tra Comune di Seregno, Rete di Imprese ViviSeregno, Camera di Commercio Milano Monza e Lodi, Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, CNA del Lario e della Brianza, Unione Artigiani della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza.

Obiettivi

Gli obiettivi principali che verranno perseguiti attraverso le risorse del bando saranno interventi di carattere strutturale che possano rendere ancora più accogliente il contesto urbano ed aumentarne l’attrattività e la promozione di un percorso di multicanalità del commercio tradizionale, percorso che sta già muovendo i primi decisi passi sotto la regia della Rete di Imprese ViviSeregno.

“L’adesione al bando regionale si colloca nel più articolato quadro di interventi che l’Amministrazione ha messo in campo a favore

delle imprese seregnesi per contrastare la crisi generata dalla pandemia e per ridare slancio alla loro attività – ha spiegato Ivana Mariani, assessore allo Sviluppo Economico. Attraverso interventi di riqualificazione del Distretto, vogliamo sostenere il commercio tradizionale, elemento caratterizzante del tessuto economico locale”.

Tra i progetti finanziati da Regione Lombardia rientrano anche quelli del DUC di Desio e quello di Lissone.

