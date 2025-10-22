Si aprono le porte del Panasonic Lab, dedicato a innovazione ed eccellenza formativa

Con il nuovo Panasonic Lab di Barlassina, Panasonic conferma il proprio impegno a investire in Italia e in Europa, contribuendo attivamente alla transizione energetica e alla formazione delle competenze necessarie per sostenerla

In occasione dell’Heat Pump Day, Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning apre le porte del nuovo Panasonic Lab,

dedicato all’innovazione HVAC&R e all’eccellenza formativa. Un passo decisivo nel percorso di sviluppo dell’azienda, che

punta sulla valorizzazione del capitale umano e sullo sviluppo di competenze tecniche di alto livello.

L’apertura del centro situato a Barlassina è stata celebrata con la cerimonia del taglio del nastro, alla presenza della dirigenza Panasonic giapponese e italiana, delle istituzioni locali, della Camera di Commercio e del Consolato giapponese, oltre che dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria e dei partner principali dell’azienda.

Un investimento strategico per l’Europa

L’importanza del mercato europeo per Panasonic è confermata dai continui investimenti in capacità produttiva, avviati nel 2018 e tuttora in corso. Oggi l’azienda conta quattro stabilimenti in Europa – in Italia, Francia, Repubblica Ceca e Polonia – a testimonianza di una presenza industriale solida e in crescita.

Il mercato europeo delle pompe di calore presenta oggi dinamiche differenti: il segmento residenziale registra un andamento altalenante, ancora influenzato dagli incentivi nazionali, mentre le applicazioni commerciali e industriali continuano a crescere in modo costante, spinte dalle politiche di decarbonizzazione dell’Unione Europea e dalla crescente attenzione delle imprese verso la sostenibilità.

Lo stabilimento di Barlassina: cuore tecnologico e produttivo

Lo stabilimento di Barlassina è entrato a far parte dell’azienda giapponese nel 2023, a seguito dell’acquisizione del business dell’aria condizionata di Systemair.

“Con oltre 80 anni di storia e competenza, questa fabbrica, nata come ‘Officina di Seveso’, rappresenta un patrimonio prezioso per il territorio, che intendiamo valorizzare e far crescere. Nel corso dei decenni, molte aziende prestigiose hanno contribuito a renderlo sempre più solido, avanzato ed efficiente fino ad arrivare alla struttura odierna”, dichiara Fukunaga, Toshikatsu, Managing Officer Panasonic Heating & Ventilation A/C Company.

Oggi, lo stabilimento di Barlassina, sede dell’inaugurazione, ospita due importanti entità operative del gruppo: PHVACIT e Tecnair.

La prima è specializzata nella produzione di soluzioni di grande taglia – come pompe di calore aria-acqua, chiller e pompe di calore acqua-acqua – mentre la seconda progetta e realizza unità di climatizzazione per camere operatorie e data center.

Con i suoi 33.400 m2 di superficie e 160 professionisti impiegati, il sito rappresenta un asset unico nel panorama Panasonic destinato a valorizzare il territorio e attrarre professionisti da ogni parte d’Italia.

“La forza e l’unicità di questo sito risiedono nella sinergia tra tre anime complementari: la Produzione, che mantiene viva la tradizione giapponese del controllo qualità e permette di creare soluzioni su misura; la Ricerca e Sviluppo, motore di innovazione e tecnologia; e infine la Formazione, rappresentata dal nuovo Panasonic Lab, che si pone come centro d’eccellenza europeo per la crescita professionale nel settore HVAC&R.” continua Andrea Cetrone.

Panasonic Lab: un nuovo polo formativo al servizio della filiera

Il nuovo Panasonic Lab di Barlassina rappresenta la seconda esperienza di training center in Italia, dopo la sede inaugurata a Milano nel 2017.

Il nuovo spazio — dieci volte più ampio del precedente, con 300 m2 dedicati alla formazione tecnica e teorica — nasce per rispondere alle esigenze di un mercato in piena trasformazione e per offrire un’esperienza formativa immersiva, completa e

modulabile.

“Negli ultimi anni sono cambiate profondamente sia le esigenze del mercato sia il posizionamento di Panasonic. Da qui nasce il nuovo Panasonic Lab: non un semplice spazio formativo, ma un vero e proprio hub di crescita professionale per tutti gli attori della filiera HVAC&R. Il Lab è l’unico centro Panasonic in Europa che ospita l’intero portfolio di prodotti del gruppo, dalle soluzioni domestiche e retail fino alle applicazioni industriali, ospedaliere e per data center.” — Alfredo Meazza, Country Manager Italy, Greece, Malta, Cyprus Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning Europe.

Lo showroom

Il cuore del Lab è lo showroom, articolato in due aree complementari:

• l’area espositiva, che permette di osservare da vicino impianti di grande potenza e apprezzarne la qualità costruttiva e la tecnologia;

• l’area tecnica, dotata di unità pienamente operative per consentire ai professionisti di sperimentare il funzionamento reale dei sistemi, comprendere le logiche di configurazione e valutarne concretamente le performance.

A completamento dello spazio, una sala didattica dedicata ai workshop e agli approfondimenti teorici su tematiche tecnologiche e normative.

Le attività si rivolgono a tre principali categorie:

• Progettisti e decision maker: approfondiscono l’intera gamma di soluzioni Panasonic, imparando a conoscerne configurazioni, personalizzazioni e

modalità di messa in funzione.

• Installatori: ricevono formazione tecnica e operativa su installazione, aggiornamenti tecnologici e normative, per garantire un servizio efficiente e di qualità.

• Centri assistenza: vengono affiancati lungo tutto il ciclo di vita degli impianti, per assicurare interventi precisi, sostenibili e duraturi.

“Attraverso programmi di formazione strutturati e personalizzati, il Panasonic Lab offrirà ai professionisti della filiera l’opportunità di accrescere le proprie competenze in linea con le evoluzioni del settore. Dai progettisti agli installatori, fino ai centri di assistenza, vogliamo supportare ogni figura con percorsi mirati che uniscano conoscenza tecnica, aggiornamento continuo e attenzione alla sostenibilità.” afferma Alfredo Meazza.

Il progetto, avviato a fine 2024, è frutto di un percorso di progettazione integrata che ha coinvolto tutti i dipartimenti aziendali – engineering, marketing, vendite, service e finance – e ha richiesto un investimento complessivo pari a quasi il 20% del budget annuale dell’azienda.

Con il nuovo Panasonic Lab di Barlassina, Panasonic conferma la propria volontà di investire in Italia e in Europa, contribuendo attivamente alla transizione energetica e alla formazione delle competenze necessarie a sostenerla.

Un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e cultura tecnica, nel segno della qualità e della visione a lungo termine che da sempre contraddistinguono il gruppo.