Prosegue lo stato di mobilitazione e gli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori di Star. Nelle scorse settimane c’è stata una ampia e crescente partecipazione agli scioperi. Ora annunciano un nuovo presidio il prossimo 24 giugno.

Star, i sindacati annunciano un nuovo presidio

"Siamo ancora di fronte alla netta chiusura da parte della direzione a discutere del tema occupazionale, persiste il peggioramento delle condizioni lavorative, con l’aggiunta del clima torrido prodotto dai macchinari sui quali a oggi non sono stati ancora fatti interventi idonei" - fa sapere la Cgil in una nota.

Sindacati e lavoratori dunque saranno nuovamente in presidio davanti allo stabilimento Star di Agrate il prossimo 24 giugno dalle ore 09,00 alle 11,00. Si terrà anche una conferenza stampa.

"In Star le lavoratrici e i lavoratori stanno lottando per migliorare l’organizzazione del lavoro, per la difesa e l’incremento dell'occupazione, contro i licenziamenti e per migliorare le condizioni climatiche nei reparti" - concludono i sindacati.