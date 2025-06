Possibili tagli alla Peg Perego, giovedì sciopero con presidio

I sindacati annunciano uno sciopero con presidio davanti ai cancelli della Peg Perego di Arcore, dopo - fanno sapere le sigle Cisl e Cgil - che "l'azienda leader nel settore della prima infanzia e del giocattolo, ha dichiarato la necessità di una riduzione dei costi che comporterà il taglio di ulteriori 90 posti di lavoro su 236 addetti dopo la chiusura negativa del 2024 e un andamento dei primi 5 mesi del 2025 in calo del 15% rispetto i primi 5 mesi del 2024 a causa dei dazi imposti sul mercato americano e dell'aumento della concorrenza Cinese in Europa".

"Alla fine dell'ammortizzatore sociale oggi in corso, che terminerà il 30 settembre 2025, l'azienda avrà esaurito la possibilità di ulteriore cassa integrazione" - fanno sapere Cisl e Cgil.

"Le organizzazioni sindacali e le RSU non accettano i licenziamenti annunciati e chiedono all'azienda l'apertura di un tavolo di confronto finalizzato alla ricerca di soluzioni alternative ai licenziamenti - proseguono i sindacati. Inoltre, chiediamo alle istituzioni ed alle forze politiche di attivarsi per la salvaguardia di una presenza industriale MADE in ITALY importante sul nostro territorio e per la salvaguardia dei posti di lavoro. Ancora una volta saranno le lavoratrici ed i lavoratori a pagare le scelte sbagliate dell'azienda".