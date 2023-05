Tenaris, il Segretario Generale della FIM Cisl Benaglia in visita ad Arcore

Grande partecipazione dei lavoratori della Tenaris Dalmine Spa alle assemblee tenutesi ieri, giovedì 11 maggio, in azienda ad Arcore con la presenza del Segretario Generale della FIM Nazionale, Roberto Benaglia, arcorese di nascita e grande conoscitore del territorio brianteo, dove ha iniziato la sua attività sindacale.

Al suo fianco il Segretario Generale della FIM CISL Monza Brianza Lecco, Enrico Vacca “La Tenaris costituisce per la FIM CISL un presidio importante sul territorio, sia dal punto di vista occupazionale e contrattuale che per il modello di relazioni sindacali”. Attualmente nella sede di Arcore sono presenti circa 150 dipendenti.

Fisco, politiche industriali, transizione green

Durante le assemblee Benaglia ha toccato diversi temi, dall’impoverimento dei salari alle misure del Governo sul fisco, soffermandosi in particolare sulla situazione del settore siderurgico e sulla forte necessità di politiche industriali in grado di gestire il processo della transizione green, che “tutelino le aziende e sostengano gli investimenti, in particolare quelli destinati alla creazione delle nuove competenze che il mercato richiederà”. Solo in questo modo il lavoro potrà affrontare proattivamente il cambiamento e “nel contempo acquisire valore, un valore che dovrà essere adeguatamente retribuito”.

Aumento in busta paga

Sempre da Roberto Benaglia arriva una buona notizia per i metalmeccanici. Nell’ultimo rinnovo del CCNL infatti, alla voce “aumenti salariali”, era stata prevista una clausola innovativa di adeguamento automatico all’indice IPCA depurato della dinamica dei beni energetici importanti. In altre parole, per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici l’aumento delle retribuzioni crescerà con l'aumento effettivo del costo della vita, senza bisogno di ulteriore contrattazione. Nella pratica è stato stimato che il prossimo aumento medio, invece dei 27 euro indicati in sede di rinnovo del contratto, porterà nelle tasche dei lavoratori circa 85 euro mensili.

Il lavoro per i giovani

Un altro punto discusso con i lavoratori Tenaris ha riguardato l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani, spesso alle prese con lavori precari e non in linea con il proprio percorsi di studi.

“Rendere professionalizzanti le esperienze di lavoro a inizio carriera è un investimento sul futuro” ha spiegato

Benaglia “significa sviluppare nuove competenze che determineranno una maggior preparazione e

salari più alti per le esperienze di lavoro successive”.

La mobilitazione di sabato a Milano

Alle assemblee dei lavoratori di Tenaris è intervenuto anche il Segretario Generale Cisl Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi, che ha illustrato i temi indicati dalla piattaforma sindacale unitaria oggetto della mobilitazione che, dopo sabato scorso a Bologna, vedrà CGIL CISL e UIL in piazza all’Arco della Pace a Milano la mattina sabato 13 maggio per la seconda delle tre manifestazioni interregionali “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. La terza e ultima si svolgerà a Napoli il prossimo 20 maggio.

La mobilitazione intende sostenere le richieste unitarie avanzate da CGIL, CISL e UIL e dalle Categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese “al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali”.