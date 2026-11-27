Cesano Maderno, Seveso e Barlassina conquistano il secondo posto nella graduatoria lombarda. Le risorse serviranno a sostenere negozi, botteghe e attività artigiane

Aggiungi Prima Monza alle tue fonti preferite

Il Distretto del Commercio delle Groane e del Fiume Seveso, che riunisce Cesano Maderno, Seveso e Barlassina, ha conquistato il secondo miglior punteggio nella graduatoria regionale del Bando Distretti del Commercio promosso da Regione Lombardia, ottenendo anche il riconoscimento di eccellenza.

Un risultato importante per i tre Comuni brianzoli, che hanno lavorato insieme per mettere a punto una strategia condivisa a sostegno delle attività economiche di prossimità, con particolare attenzione a negozi e imprese artigiane, ottenendo un finanziamento da 520 mila euro.

Contributi alle imprese e spazi urbani da valorizzare

Il progetto, intitolato “Collegare la prossimità: il ruolo del commercio urbano e dell’artigianato di servizio nelle sinergie territoriali e di vicinato”, punta a rafforzare la rete commerciale e artigianale attraverso una serie di interventi concreti.

Tra le azioni previste c’è innanzitutto un bando dedicato alle imprese, attraverso il quale incentivare gli investimenti e sostenere le attività nel loro percorso di crescita e innovazione. Ma il programma non si limita ai contributi economici: sono previsti anche interventi per valorizzare gli spazi urbani, promuovere servizi condivisi per imprese, cittadini e visitatori e migliorare i collegamenti tra le diverse aree commerciali.

Spazio anche alla comunicazione e al marketing territoriale, alle iniziative di animazione urbana e alla collaborazione con i Distretti del Commercio limitrofi. Tra gli obiettivi principali c’è il contrasto alla desertificazione commerciale, fenomeno che rischia di impoverire i quartieri privandoli di negozi, servizi e importanti punti di riferimento per la comunità.

Una strategia condivisa tra tre Comuni

Comune capofila del Distretto è Cesano Maderno, che ha coordinato il percorso insieme alle Amministrazioni di Seveso e Barlassina e a una rete di partner territoriali: Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, APA Confartigianato Imprese Milano e Monza Brianza e Unione Artigiani della Provincia di Milano e di Monza e Brianza. Il lavoro è stato coordinato dall’architetto Giovanni Fontana, manager del Distretto.

«Il secondo posto nella graduatoria regionale e il finanziamento ottenuto rappresentano un successo importante, che conferma la qualità della proposta e la capacità del nostro territorio di fare sistema», commenta il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, sottolineando il valore della collaborazione tra le tre Amministrazioni e i partner coinvolti.

Sulla stessa linea l’assessora al Commercio, Donatella Migliorino, che evidenzia il ruolo delle attività commerciali e artigiane come presidio del territorio e componente essenziale della vita dei quartieri. L’obiettivo, spiega, è offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e rafforzare contemporaneamente l’attrattività del territorio.

I tavoli di lavoro sono già stati avviati. La fase operativa degli interventi partirà nei primi mesi del 2027, con un programma destinato a svilupparsi fino a giugno 2030.