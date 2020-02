A Palazzo Arese Borromeo un week-end all’insegna dello “star bene”

Risvegliare il corpo e la mente in una stupenda cornice storica: Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. Torna anche quest’anno il Festival Bene-Essere, tra Arte e Natura, iniziativa collaudata e di successo, tutta ad ingressi gratuiti, per un weekend in armonia con se stessi e con il mondo che ci circonda.

Palazzo Arese Borromeo un week-end all’insegna dello “star bene”

Con la direzione artistica di Eva Musci e Antonio Zappa e l’organizzazione tecnica della libreria Un Mondo di Libri di Seregno, il Festival Bene-Essere, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cesano Maderno, propone una serie di incontri centrati sul tema del benessere psico-fisico, sull’equilibrio tra l’uomo e la natura, sulle attività che contribuiscono a farci sentire bene con gli altri e con noi stessi.

Sarà possibile partecipare a conferenze e a dimostrazioni pratiche. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

Il programma

Di seguito il programma:

Sabato 29 Febbraio

ore 15.00 Sonia PIPPINATO presenta: Yoga secondo natura

ore 16.00 Andrea PEZZI presenta: lo sono. Gli altri per incontrare me stesso

ore 17.00 Marco MOZZONI presenta: Asmr la rivoluzione dei sussurri

ore 18.00 Andrea SCHERINI, Salvatore VITELLINO, e il Lupo NEPAL presentano: Il mio amico Nepal

Domenica 1 Marzo

ore 15.00 Marco BOCCUTO in: Concerto di pianoforte al buio

ore 15.30 Federico QUARANTA presenta: TERRA riscoprire le nostre origini per costruire un futuro migliore

ore 16. Valeria ROSSI, la famosa cantante di Dammi tre parole, terrà il workshop: di bioenergetica e tecniche vocali

ore 16.30 Manuela POMPAS presenta: I segreti dell’anima

ore 17.30 Clelia D’ONOFRIO, direttamente da Bake Off Italia, presenta: Rugiada a colazione

ore 18.30 Selene Calloni WILLIAMS presenta: Ikigai ciò per cui vale la pena vivere

Sarà visitabile la mostra di fotografia “World water day photo contest”, a cura di Lions Club Seregno AID

Informazioni: Ufficio cultura 0362-513455 – Un mondo di libri 0362-231824