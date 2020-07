Anche ad agosto racconti per bambini nel giardino di Villa Tittoni a Desio

Ritornano quattro appuntamenti per avvicinare i bambini al mondo della lettura. A fare da cornice all’iniziativa “Letture hula hoop” sono sempre i giardini di Villa Tittoni a Desio, disseminati di cerchi colorati: ancora i libri e le storie a tenere compagnia, ma questa volta ad accogliere i piccoli saranno le bibliotecarie Eleonora e Yarna e le lettrici volontarie Beatrice, Cinzia ed Elena.

“Visto il successo dei primi incontri Lettura Hula Hoop – dichiara l’Assessore alla Cultura Cristina Redi – la Biblioteca aggiunge altre quattro date all’iniziativa che ha riscosso grande successo tra i bambini e che offre opportunità di piacevole svago alle famiglie”.

Quattro sono le date in calendario: martedì 4 e venerdì 7 agosto dedicate ai bimbi 3/5 anni, mentre martedì 25 e venerdì 28 agosto per i piu’ piccoli 0/3 anni. In caso di maltempo gli incontri saranno annullati. Per partecipare occorre prenotarsi telefonando al numero 0362392317. Per esigenze di sicurezza sanitaria, è previsto un numero massimo di 15 bambini (fascia 3/5 anni) e 10 bambini (fascia 0/3).

E’ stato immaginato di risolvere la necessità del distanziamento in modo semplice ma allegro: spargere hula hoop sul prato, assegnandone uno a ciascun bambino, rispondendo così alle esigenze di sicurezza sanitaria e al contempo sfruttando il cerchio colorato come strumento di gioco tra un racconto e l’altro.

L’impegno della biblioteca nel sostenere “Desio: città che legge” non si ferma e si rivolge in particolare alle famiglie, sposando e sostenendo l’obiettivo del programma nazionale “Nati per leggere”: “apprendere l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia”.

