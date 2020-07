Fiera di Santo Stefano a Vimercate IL PROGRAMMA DEL 3 AGOSTO

La ProLoco di Vimercate organizza, in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la tradizionale Fiera di Santo Stefano, patrono della Città di Vimercate.

Fiera di Santo Stefano a Vimercate

Il programma prevede alle ore 10:00 alla Collegiata di Santo Stefano la Santa Messa e la cerimonia dell’incendio del pallone. A seguire alle ore 11:00 appuntamento in Piazza S. Stefano presso il Gazebo Pro Loco Vimercate per il lancio di palloncini.

Dalle 10:00 alle 12:30 sempre in piazza S. Stefano presso il Gazebo Pro Loco Vimercate s terrà la vendita di Maisagià (dolce realizzato per l’occasione). Il ricavato sarà donato alla Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus.

Nel pomeriggio dalle 15:00 e alle 16:30 visite guidate alla Collegiata di Santo Stefano. Il ritrovo è al Gazebo della Pro Loco ma è gradita prenotazione via mail all’indirizzo info@prolocovimercate.it

Alle ore 18:00 infine, presso la Libreria Il Gabbiano – Terrazzo si terrà la presentazione del libro: Atlante dei sentieri di campagna Lombardia a piedi e in bicicletta.

Di seguito il programma completo:

