Simpatiche Zampette, questa sera la festa a Vimercate

Dopo il rinvio annunciato nei giorni scorsi è tutto confermato per questa sera, quando al Totem Plaza di Vimercate si terrà la festa di Simpatiche Zampette 2020 e la premiazione dei primi dieci classificati.

Simpatiche Zampette, stasera la festa a Vimercate

Il programma prevede dalle 18.30 aperitivo offerto a tutti i partecipanti, premi ricchissimi per i primi 10 e altre sorprese per tutti i presenti (anche per coloro che non sono tra i primi dieci).

I premi finali

Al primo classificato andrà un premio in cibo e materiale per il proprio animale del valore di 500 euro, offerti sempre da Liberty dog e Groom, e un abbonamento annuale alla palestra New life di Vimercate. Al secondo classificato, premio del valore di 300 euro e abbonamento di un anno alla palestra. Al terzo, pacco da 200 euro e abbonamento di un anno alla palestra. Non resteranno a bocca asciutta anche i classificati dal quarto al decimo posto: per ciascuno di loro un premio da 100 euro sempre offerto da Liberty dog e Groom.

