Vorresti fare un regalo speciale per il papà in occasione della sua festa? Torna anche quest'anno "𝗧𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗶 𝗽𝗮𝗽𝗮̀!". Inviaci subito i tuoi auguri e noi li pubblicheremo sui nostri settimanali (Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Vimercate, Giornale di Desio e Giornale di Seregno) in edicola il 21 marzo.

"Tanti auguri papà": fategli una sorpresa sul nostro Giornale

Quello con il proprio padre è davvero un rapporto speciale, tra gioie e difficoltà resta una figura importante per ognuno di noi. E un ricordo bello possiamo averlo tutti: per il tempo che ci ha dedicato, il sostegno di fronte alle nostre fatiche, una parola di conforto o una carezza di incoraggiamento, i momenti di gioco e divertimento. A volte i papà, per i propri figli, fanno cose inaspettate, come trasformarsi in un cavallo o in aeroplano…

Alla fine, il papà è colui che ti vuole bene, che ci rassicura e che ci aiuta a capire le cose. Insomma, ognuno ha un papà speciale e perché non farglielo sapere per la sua festa?

Partecipate numerosi!

Scrivete allora i vostri auguri e inviateceli, insieme a una foto o a un disegno, attraverso il sito www.tantiauguripapa.it oppure tramite i nostri numeri WhatsApp indicando il nome e cognome del papà e il comune di residenza. Avete tempo fino al 18 marzo per l'invio. Tutti i messaggi inviati saranno pubblicati sull'edizione dei nostri settimanali in edicola martedì 21 marzo.

Potete anche mandare un messaggio su WhatsApp

Ecco i numeri WhatsApp disponibili a seconda della zona di residenza:

Per Giornale di Monza potete mandare un WhatsApp al numero 3501489717

Per Giornale di Vimercate mandaci un WhatsApp al numero 3456126540

Per Giornale di Carate mandaci un WhatsApp al numero 3501489718

Per Giornale di Desio e Seregno mandaci un WhatsApp al numero 3505190287

Tutti possono partecipare, figli grandi e piccoli - magari con l’aiuto della mamma: aprite i vostri cuori e scrivete il vostro messaggio di auguri, scattate una simpatica foto insieme a lui o fate un bel disegno che vi rappresenti.

Aspettiamo le vostre dediche!