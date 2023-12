“Caro Babbo Natale: La CANTO per BENE” ha fatta tappa anche al Centro Commerciale Gran Giussano, coinvolgendo grandi e piccoli che si sono cimentati in simpatiche e dolci esibizioni canore, per sostenere tutti insieme la Andrea Bocelli Foundation. Questa è la bella novità con cui il nostro gruppo editoriale Netweek ha voluto rilanciare la tradizionale iniziativa “Caro Babbo Natale”.

Anche a Giussano tanti video emozionanti con i vostri auguri

E’ stato un vero e proprio viaggio nella magia della festa più bella dell’anno, quello che abbiamo affrontato lo scorso fine settimana, che ha registrato un grande successo a Giussano. Gli ingredienti sono stati semplicissimi: il nostro Babbo Natale, in compagnia della sua fidata elfa Federica, ha accolto i visitatori del centro con tanti regalini... e insieme abbiamo cantato le più famose melodie natalizie.

In questo breve articolo vi lasciamo una piccola anticipazione di quello che potrete vedere ed ascoltare sul nostro canale Youtube dove abbiamo raccolto i tantissimi video fatti nel weekend...

ECCO UN ESEMPIO:

Siete stati tutti bravissimi e non possiamo che ringraziarvi di cuore, anche perché così stiamo aiutando l’importante lavoro della Andrea Bocelli Foundation.

