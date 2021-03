8 Marzo: “Non è un paese per donne”. La voce delle donne ai vertici delle amministrazioni locali in Brianza. Appuntamento domani, lunedì 8 Marzo, alle 11,45 sui canali social della Provincia MB.

Iniziativa della Provincia di Monza e della Brianza in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna. Un appuntamento che vuole dare spazio e voce ad alcune amministratrici del territorio. Un incontro che sarà possibile seguire sui canali social della Provincia e che viene presentato dai promotori così e con questo titolo:

“Non è un paese per donne, tantomeno un tempo per donne”.

Retorica o Realtà? – La voce delle donne ai vertici delle istituzioni in Brianza

Sono storie “straordinariamente” normali quelle delle donne che hanno conquistato i vertici delle amministrazioni pubbliche della Brianza. Sono storie vere di donne che dimostrano ogni giorno che amministrare bene il proprio territorio non è una questione di genere, ma di competenza, impegno, passione.

Sono donne che ogni giorno lavorano per costruire relazioni di fiducia con i cittadini per vivere in una comunità sempre più inclusiva.

Sono donne, che nel rappresentare il ruolo istituzionale, inevitabilmente hanno “rotto” il soffitto di cristallo e possono essere considerate un modello, caricandosi – oltre al resto – anche il peso di dimostrare se e come è possibile farcela e in modo “diverso”.

Ma la Brianza è davvero un paese per donne? Su 55 Comuni solo 12 sono amministrati da sindaci donne… dobbiamo pensare, dunque, che la vera parità di genere al vertice di una istituzione è ancora una missione impossibile?

Nella cornice della giornata internazionale dei diritti della donna, la Provincia MB e la Consigliera di Parità aprono una riflessione sulla presenza femminile nei vari ambiti della società con uno sguardo particolare al ruolo di vertice negli enti.