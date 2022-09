Giampaolo Zarcone è stato confermato dal neo sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, nel ruolo di segretario generale del Comune.

A Cesano Maderno confermato il segretario generale

Al primo cittadino è attribuita per legge la nomina del segretario, disposta non prima di sessanta giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione comunale. Il sindaco Gianpiero Bocca, che in questi primi mesi alla guida dell’Amministrazione si è avvalso della positiva collaborazione di Zarcone, ha deciso di confermarlo quale segretario generale del Comune di Cesano Maderno e di non avvalersi della facoltà di una nuova nomina.

Continuità all'azione amministrativa

Zarcone, che ha dato la sua disponibilità allo svolgimento dell’incarico, era stato nominato segretario generale nel 2018, dal sindaco Maurilio Longhin. Viene ora confermato, garantendo così continuità all’azione amministrativa. Queste le parole del sindaco Gianpiero Bocca: