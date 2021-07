A Verano, il centrodestra corre con il ragionier Ratti

E' ufficiale: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno scelto il candidato per le amministrative

Elezioni

Anche il centrodestra è pronto per le prossime amministrative a Verano. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, uniti si presenteranno alle elezioni con il ragionier Alberto Ratti quale candidato sindaco della coalizione. Come era già stato anticipato anche sulle pagine del Giornale di Carate, una decina di giorni fa, ora la candidatura è ufficiale.

I coordinatori provinciali

"Lo ringraziano sentitamente per aver accettato e dato la propria disponibilità a rappresentare tutto il centrodestra nelle prossime amministrative di ottobre. Siamo assolutamente convinti che non si poteva fare scelta migliore , nell’affidare al ragionier Alberto Ratti l’onere di rappresentare tutti gli elettori del centrodestra in questa competizione elettorale, per poi, ne siamo certi , divenire il Sindaco di tutti i cittadini Veranesi - hanno comunicato i coordinatori provinciali Fabrizio Sala, Andrea Villa e Rosario Mancino - Siamo consapevoli che questo nuovo impegno, lo porterà a sacrificare il prezioso tempo che dovrà sottrarre al proprio lavoro ed alla propria famiglia".

A sostenerlo nella corsa a sindaco durante tutta la campagna elettorale ci saranno i responsabili dei partiti del centrodestra, Carmelo Neri, Giovanni Meduri, Carmelo Grova, che hanno voluto augurargli un buon e proficuo lavoro.