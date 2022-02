A Vimercate cinque incontri formativi per assessori e consiglieri dedicati al tema "Amministrare una città"

L'iniziativa

Promossi dalla Presidenza del Consiglio Comunale saranno trasmessi anche in diretta Youtube.

Per cinque giovedì, a marzo, assessori e consiglieri del Comune di Vimercate avranno l'opportunità di partecipare ad alcuni incontri formativi con docenti e professionisti per avere una visione “a tutto campo” dei differenti e complessi aspetti dell’amministrazione di una città.

A Vimercate cinque incontri formativi per assessori e consiglieri

I partecipanti avranno dunque la possibilità, grazie all'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale, di confrontarsi sui principali temi delle politiche di governo, dalla rigenerazione urbana alla pianificazione strategica, alle politiche di coesione dell’UE legate all’utilizzo dei fondi comunitari.

Le conferenze saranno organizzate in presenza in sala consiliare, a partire dalle ore 18.30 e trasmesse in diretta YouTube sul canale del Comune di Vimercate, in modo che rimangano accessibili non solo agli amministratori ma a chiunque fosse interessato ai temi trattati.

“L’iniziativa nasce per offrire ai neoeletti l’opportunità di acquisire le competenze chiave di base per assumere con maggiore consapevolezza il ruolo, nobile e complesso, di rappresentanza e di governo dell’Ente locale - ha affermato il Presidente del Consiglio Comunale, Davide Nicolussi. Un impegno e un obiettivo che ho inteso come prioritario da subito dopo la mia elezione. Un’opportunità che, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, abbiamo voluto estendere anche ad altri rappresentanti delle forze politiche presenti in consiglio comunale, ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini del territorio e oltre mediante la trasmissione pubblica.”

Il programma degli incontri formativi

Giovedì 3 marzo 2022 - La pianificazione territoriale tra rigenerazione urbana e sostenibilità locale

Relatore: arch. Maurizio Cabras, consulente ANCI

Giovedì 10 marzo 2022 - Servizi pubblici e appalti: la complessa scelta del partner privato

Relatore: prof. avv. Paolo Sabbioni

Giovedì 17 marzo 2022 - Il complesso rapporto tra indirizzo politico e responsabilità gestionale

Relatore: dr. Gianluca Caruso, dirigente del Comune di Cinisello Balsamo.

Giovedì 24 marzo 2022 - Pianificazione strategica: attori, stakeholders e responsabilità politica

Relatore: prof. Renato Ruffini

Giovedì 31 marzo 2022 - U.E: La programmazione ordinaria europea 2021-2027. I fondi europei a gestione diretta della Commissione Europea e la politica di coesione nella pianificazione nazionale e regionale

Relatore: dr. Gianluca Pinnelli - Funzionario Ufficio Europa - Comune di Vimercate