"Abbiamo un Esecutivo panem et circenses"

Le forze di opposizione di Arcore battono un colpo e sferrano un durissimo attacco all’indirizzo dell’Esecutivo di centrodestra.

Sabato scorso le diverse anime di centrosinistra, capitanate dal Partito democratico, hanno organizzato una conferenza stampa nella sede del Pd per tracciare un bilancio dei primi 600 giorni dell’Esecutivo guidato da Maurizio Bono.

Alla conferenza stampa erano presenti il segretario Pd Davide Pennati, i consiglieri comunali Michele Calloni e Paola Palma, oltre a Nunzia Caporale, Marco Raimondi, Luca Villa e Camilla De Marco.

"Dall'Esecutivo tante promesse ma pochi fatti"

"Purtroppo la strategia dell’Esecutivo, da quando si è insediato, è quella di promettere un’infinità di opere pubbliche senza poi mantenere la parola data - ha attaccato Calloni - Abbiamo un lungo elenco di proclami di cui, però, ad oggi non abbiamo nessun riscontro. Sulle vasche volano non abbiamo ancora capito cosa intende fare il sindaco? Quante ce ne vogliono effettivamente ancora in città? Ogni settimana vengono sparati numeri a caso, come se fosse una lotteria. Era stata promessa la ciclo pedonale che si collegasse con Vimercate lungo via Battisti e il sindaco ha detto recentemente che esiste già un progetto esecutivo ma a noi non risulta. E poi ancora: era stato annunciato l’ampliamento della caserma dei carabinieri, ma a che punto è? Nel frattempo i comitati di frazione Arcore “Nord” e “Sud” stanno ancora attendendo una sede".

Spesi troppi soldi per gli eventi

"L’assessore al Commercio Nicolò Malacrida aveva promesso la pedonalizzazione del centro storico ma ad oggi vediamo solo le girandole sopra le nostre teste in via Umberto Primo - ha continuato Pennati - Per non parlare del rifacimento del piazzale della chiesa di Sant’Eustorgio su proposta dell’ex consigliere comunale Zucchi. Il pratone di Cascina del Bruno sta ancora attendendo i campetti da basket e lo skate park. Sul fronte Lavori Pubblici chiediamo all’assessore Lorenzo Belotti quando verrà realizzata la rotonda tra via Casati e Roma? Quando verranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali lungo l’asse Casati/Gilera? E l’ampliamento promesso dello Chalet degli Alpini? La sistemazione dell’area verde di via Grandi? La nuova rotonda di Bernate per la quale era stata promessa una simulazione utilizzando i new jersey? Stiamo parlando di promesse fatte dal sindaco o dai suoi assessori sui giornali locali o durante le riunioni del Consiglio comunale o in assemblea pubblica".

L'attacco sull'asilo San Giuseppe

Anche l’ex assessore alla Cultura Paola Palma non ha risparmiato critiche.

"Io e la precedente amministrazione comunale siamo stati accusati di aver chiuso l’asilo San Giuseppe e lo stesso sindaco, in campagna elettorale, aveva promesso alla città una nuova scuola - ha tuonato Palma - Ora scopriamo che il plesso scolastico per i bimbi dai 3 ai 6 anni previsto in via Battisti, nell’area delle Torri Devero, è stato cassato dal primo cittadino. Come mai questa retromarcia?".

"Governano a panem et circenses"

Forte, infine, la presa di posizione sugli eventi.