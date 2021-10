Politica

La prima riunione del consiglio comunale è convocata per le 20.30 di venerdì 5 novembre 2021

Ad Arcore debutta il nuovo consiglio comunale sotto la guida del sindaco di centrodestra Maurzio Bono. L'appuntamento è fissato per venerdì 5 novembre, alle 20.30, nella sala consigliare di via Gorizia.

L'ordine del giorno dei lavori

All'ordine del giorno dei lavori troviamo, oltre alla convalida degli eletti, anche il giuramento del sindaco Bono e l'elezione del presidente e dei vicepresidenti dell'Assise.

La presidenza del parlamentino arcorese dovrebbe essere appannaggio della leghista Laura Besana, ma non vi sono ancora certezze. Nessuna ufficialità, al momento, nemmeno sulla squadra degli assessori che coadiuverà Bono per i prossimi cinque anni.

Belotti, Tozzi e Malacrida sicuri in Giunta

Voci di corridoio darebbero quasi per certo l'ingresso nell'Esecutivo di Lorenzo Belotti, Pino Tozzi e Nicolò Malacrida. In pole position per un posto in Giunta anche per la leghista Evy De Marco.

Sono invece scese negli ultimi giorni le quotazioni di Vittorio Perrella, Daniela Greco e Michele Bertani e Daniela Sperti, ma nulla è ancora deciso.

I consiglieri comunali

La certezza, invece, riguarda la composizione del Consiglio comunale. Per la maggioranza sono stati eletti: Pino Tozzi, Fabio Varrecchia, Marcello Renzella, Lucia Corsaro, Evy De Marco, Laura Besana, Pierluigi Perego, Nicolò Malacrida, Michele Bertani e Tommaso Confalonieri.

Per le forze di opposizione: Paola Palma, Luca Monguzzi, Ceick Tidiane Gaye, Federico Bove, Elisa Caiello e Michele Calloni.