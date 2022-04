Ad Arcore si torna al voto per eleggere i comitati di frazione

Elezioni

Si parte stasera, lunedì 4 aprile, con l'elezione dei membri del comitato di frazione di Cascina del Bruno

Gli arcoresi tornano al voto... per eleggere i rappresentanti dei comitati di frazione.

Le "urne" sono aperte a partire da stasera, lunedì 4 aprile 2022, secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione comunale.

Al fine della costituzione dei Comitati di Frazione, composti ognuno da un numero massimo di 5 componenti, ad esclusione del Comitato di Frazione Cà - Cà Bianca che è composto da un numero massimo di 7 componenti, di cui n. 2 in rappresentanza della Frazione Cà Bianca e del Comitato di Frazione Bernate – Boschi che è composto da un numero di 7 componenti, di cui n. 2 in rappresentanza della zona Boschi;

Elezione Comitato di Frazione Bruno

Delimitato da via Matteucci (compresa), dalla linea ferroviaria, via Croce (compresa),via Buonarroti (compresa)

4 aprile 2022 – ore 21.00 presso Chiesetta Cascina del Bruno

Elezione Comitato di Frazione Cà - Cà Bianca

Delimitato da viale Monte Rosa civ. dispari, casa Colombaroli, via XX settembre (compresa), via XXIV Maggio (compresa)

5 aprile 2022 – ore 21.00 presso ex scuola materna Frazione Cà

Elezione Comitato di Frazione Bernate-Boschi

Delimitato dalla linea ferroviaria, via Marconi (compresa) , via Golgi (compresa), via Toscana (compresa), viale Brianza (compreso), via Fornace (compresa)

6 aprile 2022 – ore 21.00 presso Oratorio Parrocchia S. Maria Nascente

Elezione Comitato di Frazione Arcore Nord

Delimitato dalla linea ferroviaria, viale Monte Rosa civ. pari, via Fornace (esclusa), viale Brianza (escluso),

via Toscana (esclusa), via Golgi (esclusa), via Marconi (esclusa)

7 aprile 2022 – ore 21.00presso Sala Consiliare

Elezione Comitato di Frazione Arcore Sud

Delimitato da via Buonarroti (esclusa), via Croce (esclusa), dalla linea ferroviaria, via Grandi, via per Velasca

8 aprile 2022 – ore 21.00presso Sala Consiliare

Le candidature potranno essere presentate preventivamente presso l’ufficio protocollo o all’inizio delle assemblee.

Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico (039 6017326).