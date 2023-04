Alessia Villa, ex vicesindaco di Meda e oggi consigliere regionale in Lombardia, è stata nominata Coordinatore di Fratelli d'Italia per Monza e Brianza. L'ufficialità da parte del partito è arrivata nelle ultime ore.

Alessia Villa è la nuova Coordinatrice di Fratelli d'Italia per Monza e Brianza

Villa, 38 anni, originaria di Meda, politicamente ha avuto un passato dapprima in Alleanza Nazionale, poi nel Pdl e quindi in Fratelli d'Italia. E stata vicesindaco dal 2017 nella Giunta di Meda guidata dal sindaco Luca Santambrogio, e, nello stesso comune anche assessore ai Servizi alla persona, all’Istruzione, alle Politiche femminili e giovanili.

Alle ultime elezioni regionali, lo scorso febbraio, è stata eletta come consigliere regionale di Fratelli d'Italia con 4.506 voti.

Ora per lei è arrivata la nomina ufficiale come Coordinatore di Fratelli d'Italia per Monza e Brianza, da parte di Giorgia Meloni che nella lettera a lei indirizzata ha sottolineato: