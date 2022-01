"Anche Cesano Maderno omaggi l'ambasciatore Luca Attanasio"

A quasi un anno dalla morte

La proposta arriverà sui banchi del prossimo Consiglio comunale.

L'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo nel febbraio 2021, in un tragico attentato, da ragazzo studiò a Cesano Maderno.

"Anche Cesano Maderno omaggi Attanasio"

"Ricordiamolo ufficialmente" la proposta che il consigliere indipendente Giampiero Greco presenterà nella prossima seduta del Consiglio comunale. La richiesta che sarà messa ai voti dei consiglieri di maggioranza e minoranza è quella di impegnare il sindaco Maurilio Longhin e la sua Giunta "ad individuare, nel contesto della riqualificazione urbana di via San Carlo, proprio nei pressi della scuola media dei Fratelli Maristi che Luca Attanasio ha frequentato, un luogo ove si possa ricordare ufficialmente la sua testimonianza di impegno, sensibilità e passione – si legge nell'atto presentato in Municipio nei giorni scorsi - Così facendo la sua presenza sarà sempre viva e vicina ai luoghi che ha frequentato in adolescenza".

"Un ragazzo sensibile e studioso"

Come il diplomatico di Limbiate, classe 1977, anche Greco, suo coetaneo, ha frequentato la scuola secondaria di primo grado dai Fratelli Maristi. "Già negli anni della scuola a Cesano Luca Attanasio ha dimostrato la sua grande sensibilità nei confronti del prossimo e una straordinaria passione per gli studi - commenta il consigliere Greco - La sua storia e le sue azioni sono un chiaro esempio per le giovani generazioni e possono quindi diventare stimolo di impegno civico".