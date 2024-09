Anpi e Comitato 25 Aprile intervengono sul "sabato antifascista"

Anche l'Anpi Seregno e il Comitato unitario antifascista 25 Aprile intervengono nel dibattito sul banchetto allestito in città da Forza Nuova in concomitanza con la presentazione del libro del giornalista Paolo Berizzi, impegnato nella denuncia delle realtà neofasciste e neonaziste.

Il sabato antifascista

Sabato 14 settembre, nel primo appuntamento della rassegna “Il sabato antifascista” promossa dal Comitato 25 Aprile, si è svolta in sala civica Gandini la presentazione del nuovo libro di Paolo Berizzi, saggista e giornalista. La contemporanea presenza in centro città del banchetto informativo di Forza Nuova, partito di estrema destra, ha sollevato polemiche. Sinistra Italiana di Monza e Brianza aveva chiesto l'intervento della Questura e della Prefettura per negare l'autorizzazione a Forza Nuova per motivi di ordine pubblico.

Le critiche di Anpi e Comitato 25 Aprile

Il sindaco Alberto Rossi, interpellato da Anpi e Comitato 25 Aprile, ha spiegato che compete alla Questura la responsabilità dell'autorizzazione all’iniziativa del partito politico. "Rimane incomprensibile come dai responsabili dell’ordine pubblico si possa continuare a dare agibilità al partito le cui azioni hanno già subito delle condanne giudiziarie per episodi di violenza politica - scrivono Anpi e Comitato 25 Aprile in una nota - In ogni caso, evitare la loro compresenza in città con il giornalista sarebbe stato quanto meno un necessario gesto di prudenza e di riguardo".

Folto pubblico per Berizzi

Secondo Anpi e Comitato 25 Aprile "la risposta democratica della cittadinanza ha largamente compensato queste “disattenzioni”: la sala civica che ha accolto calorosamente Berizzi era gremita, a dimostrazione di una diffusa solidarietà nei suoi confronti e di un sincero apprezzamento del suo instancabile lavoro di informazione e di denuncia dei pericoli che corre la nostra democrazia".

La cultura democratica

"Un vero “sabato antifascista”, come ci auguriamo che siano i prossimi incontri della rassegna di libri e autori organizzata dal Comitato antifascista per la difesa delle istituzioni repubblicane Pierino Romanò, di cui l’Anpi seregnese è parte integrante - si legge nella nota - Riteniamo che la pratica antifascista abbia le sue basi nella diffusione di una cultura democratica che contrasti il revisionismo e la riscrittura della storia".