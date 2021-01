Approvato il progetto di ampliamento dei punti luce a Usmate Velate: ecco le vie interessate

Estendere la rete di illuminazione pubblica in spazi del territorio che ne erano sprovvisti e migliorare quella esistente. E’ questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Usmate Velate che ha approvato nei giorni scorsi il progetto di ampliamento e modifica dei punti luce presenti sul territorio. Un progetto che aiuterà anche a garantire una maggiore sicurezza a residenti, pedoni e automobilisti.

Ampliamento dei punti luce a Usmate Velate

L’Amministrazione Comunale dunque prosegue nel proprio obiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, già da tempo in corso. Il Comune di Usmate Velate ha acquistato gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio nel 2015, la cui gestione è stata assegnata tramite bando alla società Citelum cui spetta la realizzazione di alcune opere a beneficio del territorio.

Nelle scorse settimane, come già detto, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di ampliamento e modifica degli impianti di Pubblica Illuminazione come lavori interamente a carico del gestore, ovvero a costo zero per il Comune.

Le vie interessate

Gli interventi, nei prossimi mesi, riguarderanno le vie pubbliche Tre case, Del Dosso, Cascina Cazzù, Donizetti, Europa, Bartali e la strada all’interno del parco di Villa Scaccabarozzi per un importo complessivo lordo di circa 100mila euro.

“Abbiamo voluto estendere la rete di pubblica illuminazione in spazi del territorio che prima ne erano sprovvisti – sottolinea Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – e al contempo posizionare in maniera più funzionale i pali esistenti lungo la via Europa e Bartali”.

(foto repertorio)

