Arcore, assegnate dal sindaco due nuove deleghe ad un consigliere del Carroccio

Il sindaco di Arcore Maurizio Bono distribuisce nuove deleghe. Nella fattispecie il primo cittadino, durante l'Assise di lunedì 16 ottobre, ha ufficializzato il conferimento della delega riguardante i gemellaggi e cooperazione internazionale e ArcoreGP al consigliere del Carroccio Pierluigi Perego.

Nello specifico Perego si occuperà di portare avanti i rapporti sia con Corinaldo che con Betlemme. In aggiunta sempre Perego avrà il compito di coordinare le attività legate al Gran Premio di Formula Uno.

Nei giorni scorsi il primo cittadino Maurizio Bono ha inviato una lettera al sindaco di Betlemme Hanna per esprimere la vicinanza della città in questo momento di dolore per via del conflitto tra Israele e Palestina.

Carissimo Hanna

mi rivolgo a Te in un momento particolarmente significativo per entrambe le nostre comunità e per ribadire la nostra profonda solidarietà e vicinanza.

Siamo sgomenti per l'atto terroristico compiuto da Hamas su bambini ed innocenti e per la conseguente escalation di violenza.

È con grande preoccupazione che seguiamo gli eventi che coinvolgono il Tuo paese, e desideriamo esprimere la nostra sincera solidarietà al popolo di Betlemme in questo difficile momento. Il procedimento per sugellare il gemellaggio tra i nostri due Comuni è stato sin dall'inizio un'iniziativa volta a promuovere la comprensione reciproca, la cooperazione e l'amicizia tra le nostre comunità. Mi piace ricordare la bellissima iniziativa del giugno ultimo scorso che ha visto i ragazzi di Betlemme nostri ospiti per una settimana, all’insegna del gioco del calcio con allenamenti e tornei, per far vivere loro un periodo di divertimento, inclusione e interazione con la nostra città. È stato ancora una volta un momento importante lungo il percorso per concludere le formalità del gemellaggio.

In questo momento di crisi, riteniamo che sia fondamentale rafforzare i legami tra di noi e offrire il nostro sostegno per cercare di fermare questa escalation di violenza. A questo proposito, desidero informarTi che abbiamo deciso di nominare il Consigliere Pierluigi Perego come nostro delegato ai gemellaggi che sarà responsabile di coordinare e curare tutte le questioni amministrative legate a questa partnership. Siamo certi che la sua competenza e dedizione saranno di grande valore per garantire il successo della stipula e per la continuità del nostrogemellaggio.

Confidiamo nel fatto che questa nomina ci aiuterà a velocizzare l’iter per sugellare il nostro gemellaggio e rafforzerà ulteriormente i nostri legami e permetterà una più stretta collaborazione tra i nostri Comuni. Siamo pronti a fornire qualsiasi supporto necessario e a lavorare insieme per superare le sfide che la situazione attuale ci pone. Concludo questa lettera ribadendoti il nostro affetto e la nostra solidarietà al popolo di Betlemme, augurando che possiamo, attraverso la collaborazione tra i nostri Comuni, contribuire a un futuro di pace, prosperità e comprensione reciproca. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza di cui possiate aver bisogno. L’occasione mi è gradita per formularti i miei più sinceri saluti.