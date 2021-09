Arcore, i candidati sindaco si presentano alla frazione La Cà

I tre candidati sindaco di Arcore si presentano alla cittadinanza per esporre il loro programma elettorale e le idee che metteranno in campo in caso di elezione a primo cittadino.

La prima uscita ufficiale avverrà nel "ring" organizzato ad hoc dal comitato di frazione de La Cà/Cà Bianca. Ben tre le serate organizzate dal Comitato di quartiere che vedranno la presenza dei tre candidati sindaco che avranno la possibilità di presentare alla cittadinanza il loro programma elettorale.

Il programma

Incontri che verranno moderati da Rodrigo Ferrario e Fabio Beretta, giornalisti del Giornale di Vimercate.

Si parte martedì 7 settembre con Paola Palma (Pd, «Prospettiva Civica» e «Lista Civica Futura»), l’8 settembre toccherà a Maurizio Bono (supportato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc e «Viviamo Arcore per Bono») e, infine, il 9 settembre è in programma l'incontro con Luca Monguzzi (ImmaginArcore e Movimento 5Stelle).

Tutte e tre le serate inizieranno alle ore 21 in via 24 Maggio 37, all’interno della ex scuola materna.