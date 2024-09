Arcore, l'assessore Travascio: "Ecco perchè abbiamo modificato il disco orario in piazza Pertini"

"Siamo semplicemente andati incontro ad una richiesta avanzata dai commercianti di piazza Pertini attraverso una raccolta firme ed è nostra intenzione fare di tutto per non danneggiarli. Ecco uno dei motivi che ci hanno spinto a modificare la sosta riguardante il disco orario, senza contare il fatto che metà degli stalli di sosta venivano utilizzato dai pendolari che parcheggiavano l'auto per tutto il giorno per recarsi alla stazione ferroviaria, non garantendo una giusta rotazione dei parcheggi disponibili".

Così l'assessore alla sicurezza di Arcore Luca Travascio ha voluto spiegare agli arcoresi i motivi della decisione che hanno portato l'esecutivo a trasformare il disco orario in alcune vie della città.

Ricordiamo che attraverso l'ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Gabriele Garberoglio, l'Esecutivo ha deciso di modificare in maniera importante la regolazione delle zone a disco riguardanti i parcheggi ubicati nelle vie Filzi, San Martino, Tomaselli, Casati 55, Casati 89, Polo, Puccini, San Francesco, Col di Lana, Centemero, Beretta, Caglio, Cavour e piazza Pertini.

Le modifiche in piazza Pertini

Ricordiamo che attraverso l'ordinanza entrata in vigore lo scorso primo settembre 2024 tutti gli stalli di sosta di piazza Pertini sono stati trasformati in disco orario (sosta consentita per un massimo di tre ore dalle 8 alle 20). Prima, invece, metà del parcheggio (lato piazza) consentiva la sosta con disco orario per un massimo di un'ora, mentre l'altra metà del parcheggio, lato via Edison per intenderci, era libera.

"Alcuni residenti si sono lamentati del fatto che vi sarebbe stato poco preavviso sulla modifica degli orari del disco orario in piazza Pertini - ha spiegato Travascio - L'ordinanza risale a fine luglio e i nuovi cartelli sono stati posizionati alcuni giorni prima dell'entrata in vigore dei nuovi orari. La scelta di modificare la sosta è nata da una raccolta firme protocollata da tutti i commercianti che ci hanno spinto ad attuare una profonda riflessione sul tema. L'ampliamento del disco orario a tre ore ha lo scopo innanzitutto di agevolare i commercianti e anche i residenti. Ricordo che prima del primo settembre metà del parcheggio di piazza Pertini veniva in gran parte utilizzato dai pendolari che lasciavano lì la loro auto per recarsi in stazione".

Modifiche al regolamento degli stalli di sosta riservati ai residenti

Travascio ha voluto anche sottolineare un aspetto non secondario della vicenda.