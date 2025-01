Arcore piange l'addio all'ex sindaco Rocchini

Si è spento nella notte tra lunedì e martedì, nella sua amata Sardegna, dove ormai viveva da anni, l'ex sindaco di Arcore Marco Rocchini. Classe l'ex primo cittadino, che ha guidato la città dal 2006 al 2011 per l'allora Casa delle Libertà, si trovava ricoverato da tempo in una casa di riposo del cagliaritano.

Rocchini vinse al primo turno nel 2006

Ricordiamo che Rocchini arrivò a sedere sulla poltrona di sindaco sconfiggendo al primo turno gli esponenti di centrosinistra Fausto Perego e Maurizio Bedendo. Rocchini vinse con il 50,7% dei consensi, staccando Perego, fermo al 27,8%, Bedendo, con il 19,3% dei voti, e il fanalino di coda Bosatelli (2,2%).

Rocchini, avvocato di professione, fu, in primis, un esponente di Forza Italia. Tanti ricordano i suoi modi gentili e pieni di garbo. Quelli alla guida della città non furono anni facili. Infatti tante furono le battaglie politiche portate avanti dalla sua maggioranza: una su tutte quella riguardante il bitumificio Doneda. Durante il suo mandato dovette far fronte anche agli innumerevoli allagamenti che in quegli anni attanagliarono la zona Boschi, e non solo, della città.

Il ricordo sui Social

Nonostante la sua appartenenza politica l'avvocato era un politico stimato anche dal centrosinistra. A darne notizia della sua scomparsa è stato l'amico Gianfranco Ragazzoli sul suo profilo Facebook: "Nella notte di ieri l’amico e l’ex Sindaco di Arcore Marco Rocchini è morto. Da tempo malato si è spento serenamente nel sonno. La comunicazione mi è giunta dal figlio Piergiorgio cui vanno le nostre condoglianze. Marco era una persona buona e gentile, ora riposa in pace".