Ballottaggio a Cesano Maderno: Forza Italia lascia libertà di scelta ai suoi

In vista del ballottaggio di domenica 26 giugno a Cesano Maderno, Forza Italia lascia libertà di scelta ai suoi.

La nota ufficiale diramata poco fa da Michele Santoro, segretario cittadino del partito di Silvio Berlusconi e terzo candidato sindaco in corsa al primo turno delle Comunali di Cesano Maderno, recita: "La lista di Forza Italia non si esprimerà ufficialmente per alcun candidato coinvolto nel ballottaggio, lasciando alla coscienza di ciascun nostro elettore la libertà di scegliere".

Niente apparentamento o appoggio esterno

Niente apparantamento, dunque, e niente appoggio esterno. Liberi tutti. Forza Italia non porterà in dote il suo 10 per cento ottenuto al primo turno. Gianpiero Bocca (Centrosinistra) e Luca Bosio (Centrodestra) torneranno a sfidarsi domenica 26 giugno. Il candidato sindaco del Centrosinistra ha sfiorato la vittoria al primo turno per una manciata di voti: tredici.